السفير التشيكي لدى بغداد: مشاريع العتبتين الحسينية والعباسية ذات طرز عالمية حديثة

أشاد السفير التشيكيّ لدى العراق بيتر شتيبانك، بمشاريع العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين في كربلاء، واصفًا إياها بالمشاريع ذات الطراز العالمية الحديثة.

واطلع شتيبانك على المشاريع المقامة في العتبتين المقدستين خلال زيارته لمدينة كربلاء، وأبدى إعجابه البالغ بالأعمال العمرانية وروحانية المرقدين اللذين يستقبلان ملايين الزائرين من مختلف دول العالم على مدار العام.

وتناول السفير التشيكي مع مسؤولي العتبتين المقدستين، جملة من الأمور، على رأسها المشاريع العمرانية والخدمية المقدمة في خدمة زائري المدينة المقدسة، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية.

وأعرب شتيبانك عن سعادته البالغة بزيارته للعتبتين المقدستين، مشيداً بالمشاريع المقامة والتي وصفها بالمهمّة والكبيرة وذات طرازٍ عالمي حديث وعصريّ.

المصدر:يونيوز