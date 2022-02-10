الأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية للمتضريين جراء الانهيارات الثلجية في أفغانستان

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن السلطات الصحية المحلية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها نشروا فريقين صحيين متنقلين لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ولعمال البحث والإنقاذ في مقاطعة كونار الأفغانية بعد تساقط الثلوج بكثافة في منطقة دانغام خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وفي حديثه للصحفيين أمس الأربعاء، أكد دوجاريك إن "حوالي 17 شخصًا لقوا مصرعهم جراء تساقط الثلوج بغزارة والانهيارات الجليدية، وفقد عدد آخر".

وأضاف دوجاريك: "نحن، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، نقدم مساعدات مالية ومواد غير غذائية ومستلزمات المأوى والملابس الدافئة لما يقرب من 2000 شخص تأثروا بالأمطار الأخيرة وتساقط الثلوج في مقاطعات كونار وننكرهار ولاغمان".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاستجابة الإنسانية شملت أيضًا مناطق أخرى في أفغانستان ، "حيث يتلقى 60 ألف شخص مساعدات غذائية أو نقدية ومواد إغاثة".

وتابع قائلًا: "خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان لعام 2022، التي تستهدف ما يزيد قليلاً عن 22 مليون شخص بينهم نساء وأطفال، تتطلب 4.4 مليار دولار أمريكي وللأسف ممولة بنسبة 9٪ فقط، أي حوالي 419 مليون دولار أمريكي".

المصدر:يونيوز