اشتباك مسلح بين فلسطينيين وجنود الإحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

أفادت مصادر فلسطينية محلية، بوقوع اشتباك مسلح بين شبان وجيش الاحتلال بالقرب من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام ليل أمس الأربعاء، مقاطع فيديو أظهرت أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب من حاجز قلنديا.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو أظهرت أصوات إطلاق نار كثيف بالقرب من حاجز قلنديا.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تعرض حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونفذ مقاومون، مساء الثلاثاء، 4 عمليات إطلاق النار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ردًا على اغتيال المقاومين الثلاثة.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

المصدر:يونيوز