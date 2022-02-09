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انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي

تداول نشطاء وصحفيون ، مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار عنيف تبعه حريق في إحدى البنايات في مدينة أبو ظبي .
رمز الخبر: ۶۲۶۴۱
تأريخ النشر: 09 February 2022

ونشر صحفيون برازيليون يغطون كأس العالم للأندية، مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى وتصاعد الدخان منه.
وأظهر مقطع فيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء، وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأوضحت الوكالة أن الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق، وإخلاء البناية احترازيا، والسيطرة على الموقف، "وجاري عملية التبريد".
وأضافت أن الفرق المختصة سيطرت على الحريق الناتج عن أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان بأبو ظبي.
وتشارك الامارات في عدوان على اليمن منذ 2015، في حين توعد الجيش اليمني واللجان الشعبية بالرد على العدوان الاماراتي بضرب اهداف حيوية في كل من ابو ظبي ودبي اللتين تعتبران العاصمتين السياسية والاقتصادية للامارات.

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