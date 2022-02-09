النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني

ردا على اغتيال الإحتلال الإسرائيلي ثلاثة من رجال المقاومة في نابلس، أكدت كتائب "شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي"، أن "الاحتلال الصهيوني لم يصل إلى مقاتلينا في نابلس، إلا بفعل التنسيق الأمني المذلّ".
رمز الخبر: ۶۲۶۴۰
تأريخ النشر: 09 February 2022

وقالت الكتائب خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة مساء الثلاثاء، "نزف إلى العلا شهداءنا الأبطال، وهم: محمد الدخيل، وأدهم مبروكة، وأشرف المسلبط، الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة في نابلس".

وشددت على أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً"، داعية "جميع الخلايا العسكرية لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية والقدس، إلى النفير العام، والرد بكل الوسائل المتاحة على جريمة الاغتيال".

وأكدت كتائب "شهداء الأقصى" أن الرد سيكون بحجم الجريمة التي ارتكبت.

واغتالت وحدة إسرائيلية، يوم أمس الفلسطينيين الثلاثة، فيما اعتقلت آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنَّ "قوة خاصة إسرائيلية، اقتحمت ظهراً، حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل مدنية، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة، واعتقال رابع".

ودانت فصائل المقاومة ومؤسسات فلسطينية، عملية الاغتيال، مطالبةً السلطة الفلسطينية "بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة، لحماية أبناء الشعب من الإرهاب الإسرائيلي".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
حماس: عملة الاغتيال بنابلس تكشف عجز الاحتلال في المواجهة
جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها
السيد نصر الله: إيران دولة قوية وأمريكا تخشى محاربتها
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا
استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم لمصارعة "الكاراكوجاك" في تركيا
وزير النفط الايراني: طاقة انتاج البتروكيمياويات في البلاد تبلغ 90 مليون طن سنويا
وزير الخارجية يستقبل سفيري فلسطين وكوبا الجديدين في طهران
تخت روانجي: الحظر الاحادي على الشعب الايراني جريمة ضد الانسانية
الصين تدين موافقة واشنطن على صفقة أسلحة لتايوان
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قاسمي يؤكد على تعزيز دبلوماسية النقل
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
قائد الثورة يستقبل اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش