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عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى

قال مصدر عسكري سوري انه:” حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من إتجاه جنوب شرق بيروت”.
رمز الخبر: ۶۲۶۳۸
تأريخ النشر: 09 February 2022

وأضاف المصدر :”عند الساعة 1،10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض – أرض من إتجاه الجولان السوري المحتل  مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.
وتابع “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها  ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان”.
اعلام العدو ذكر من جهته أن”صواريخ مضادة أدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في أم الفحم وشمال الضفة الغربية”.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أنه خلال متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار، فإن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أُطلق صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة وانفجر في الجو.

المصدر: سانا

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عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
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