النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية

وتقول حكومة صنعاء إن طاقم تشغيل السفينة يصل إلى 700 موظف من الفنيين والمهندسين وغيرهم بشتى التخصصات، متهمة التحالف ...
رمز الخبر: ۶۲۶۳۷
تأريخ النشر: 09 February 2022

تتصاعد التحذيرات، من أن ضياع الوقت يضع خزان صافر العائم في البحر الأحمر على محك الخطر الوشيك، الذي بات يهدد البيئة البحرية والسواحلية للدول المطلة على البحر الأحمر وبالأخص اليمن.

فضلاً عن تعطيل البحر الأحمر ملاحياً وبما يؤثر على انسياب التجارة العالمية، وسط مطالبات من أفراد ومنظمات دولية موجهة إلى جميع الأطراف وعلى رأسهم الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتفادي خطر قنبلة صافر التي لا تحتمل التأخير، خصوصاً والوقت ضيِّق جداً وليس في صالح الجميع.

قضية صافر وما تشكله من قلق محلي وإقليمي ودولي في البحر الأحمر، أهم الممرات الملاحية الدولية لمسار وحركة التجارة العالمية على مدار الساعة، عادت إلى الواجهة مجدداً وسط استمرار الجدل وتبادل الاتهامات بين أطراف الملف اليمني داخلياً وخارجياً، غير أن ما يضاعف الخطر في الوقت الراهن هو تفاقم وضع السفينة التي أنهت عمرها الافتراضي واقتربت من عامها الثامن بلا أي صيانة.

وفيما حاولت "حكومة هادي" أثناء لقاء وزير خارجيتها، أمس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، إلقاء اللائمة والمسئولية على حكومة صنعاء، بوصفها الطرف المعرقل للصيانة، عبرت الأخيرة عن استيائها الشديد لاستمرار تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصل مكتبها الأممي لخدمات المشاريع UNOPS عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020م.

وتقول حكومة صنعاء إن طاقم تشغيل السفينة يصل إلى 700 موظف من الفنيين والمهندسين وغيرهم بشتى التخصصات، متهمة التحالف و "حكومة هادي" بأنها استهدفت الخزان منذ أوعزت الحكومة لشركة صافر التابعة لها في مارب، بخفض العمال إلى 6 فقط، فيما أصدر التحالف في 8 نوفمبر 2016م، قراراً قضى بمنع وصول سفينة المازوت (راما 1) المحملة 3 آلاف طن، والخاصة بتموين السفينة العائمة صافر، وفق رسالة رسمية من الهيئة العامة لشؤون البحرية فرع الحديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2016م.

المصدر: المسيرة نت

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
حماس: عملة الاغتيال بنابلس تكشف عجز الاحتلال في المواجهة
جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها
السيد نصر الله: إيران دولة قوية وأمريكا تخشى محاربتها
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا
استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم لمصارعة "الكاراكوجاك" في تركيا
وزير النفط الايراني: طاقة انتاج البتروكيمياويات في البلاد تبلغ 90 مليون طن سنويا
وزير الخارجية يستقبل سفيري فلسطين وكوبا الجديدين في طهران
تخت روانجي: الحظر الاحادي على الشعب الايراني جريمة ضد الانسانية
الصين تدين موافقة واشنطن على صفقة أسلحة لتايوان
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قاسمي يؤكد على تعزيز دبلوماسية النقل
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
قائد الثورة يستقبل اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش