وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية

هناك مقترحات لتأسيس شركات إيرانية في سلطنة عمان بقطاع السياحة والتعدين والمواد الغذائية، ومقترحات من الشركات الإيرانية لقيام شركات عُمانية بإنتاج منتجات إيرانية.

أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "رضا فاطمي أمين" لدى وصوله إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استخدام الطاقات وفرص التعاون المشترك.

وكان في استقبال رضا فاطمي أمين لدى وصوله مطار عمان وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن والسفير الايراني لدى مسقط علي نجفي>

واعرب وزير الصناعه عن امله بان يتم خلال هذه الزيارة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى ضرورة استخدام الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ووصف وزير الصناعة سلطنة عمان بأنها من أفضل الدول الجارة لإيران، مؤكدا ان العلاقات الثنائية كانت دائما جيدة جدا في الساحة السياسية.

من جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية صالح المسن في هذا اللقاء أن لدينا علاقات سياسية قوية للغاية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، واصفا هذه العلاقات بالعريقة والتاريخية والأخوية.

واعرب صالح المسن عن ارتياحه لعلاقات حسن الجوار مع إيران، واصفا الثقافة والحضارة الايرانية بانها جديرة بالثناء.

وسافر وزير الصمت سلطنة عمان برفقة المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية وبعض ممثلي الجهات الحكومية على راس وفد تجاري كبير من القطاع الخاص للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة بين البلدين ذلك في اطار خطط الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات التجارية مع دول المنطقة.

وينعقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و سلطنة عمان في مسقط يومي 8 و 9 فبراير برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني ووزير الصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار العماني.

واجرى الجانبان خلال اجتماع اليوم محادثات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والبنوك والنقل والطاقة والصحة والعلاج والزراعة.

ويرافق وزير الصناعة وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وناشطي القطاع الخاص الايراني.

ومن المقرر ان يعقد مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني المشترك اجتماعًا بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان غدًا الاربعاء على هامش اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة .

وقال محمد بن عبد الحسين باقر رئيس الجانب العماني في مجلس رجال الأعمال العماني الإيراني إن المجلس يسعى إلى تبادل الوفود التجارية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقامة المعارض التجارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنتجات العمانية وأيضا للمنتجات الإيرانية في السلطنة، ورفع مستوى الاستثمار الإيراني في سلطنة عُمان في قطاعات التعدين والأسماك والمواد الطبية ضمن رؤية "عُمان 2040".

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك مقترحات لتأسيس شركات إيرانية في سلطنة عمان بقطاع السياحة والتعدين والمواد الغذائية، ومقترحات من الشركات الإيرانية لقيام شركات عُمانية بإنتاج منتجات إيرانية.

وقال إن التبادل التجاري العماني الإيراني بلغ حوالي ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠م بين البلدين، وسوف يصل مع نهاية العام الحالي إلى حوالي مليار و ٢٠٠مليون دولار، مضيفًا أن فرص التبادل التجاري بين البلدين كبيرة جدًّا، ونسعى للوصول إلى ٥ مليارات دولار خلال السنوات القادمة من خلال التبادل التجاري وفتح آفاق شحن بحري بين البلدين.