المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي

عقدت اجتماعات متعددة بغية مناقشة هذه المشاريع كما ناقش فريق اقتصادي حكومي بمشاركة رئيس الجمهورية العقبات التي تعترض هذه المشاريع وما يلزم اتخاذه لتنفيذها.

قال المتحدث باسم الحكومة "على بهادري جهرمي" ان معدل تقديم خدمات الماء والكهرباء في ايران افضل من المعدل العالمي حيث ان المعدل العالمي لخدمات الكهرباء في القرى يبلغ 85 في المائة فيما يبلغ معدله في ايران 99.7في المائة.

واضاف جهرمي يوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان ضمان خدمات الكهرباء في المدن يبلغ 100 بالمئة في ايران.

ولفت الى بدء عمليات تنفيذ مد شبكة المياه لعشرة الاف قرية نائية في ايران لتقديم خدمات المياه لثلاثة ملايين و 350 الف شخص.

واعلن عن إنطلاق عمليات تنفيذ 48 مشروعا عملاقا في مختلف المجالات الصناعية والبتروكيماويات بقيمة 500 الف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان) واوضح ان هذه المشاريع تأتي في اطار تعزيز التنمية بنسبة 8 في المائة.

واضاف ان هذه المشاريع تخلق 21 فرص العمل بشكل مباشر و64 الف فرصة اخرى بشكل غيرمباشر.

وفيما اشار الى انطلاق اكبر مشروع استثماري في تاريخ اقتصاد البلاد اضاف انه سيتم تنفيذ هذه المشاريع في 13 محافظة و 27 مدينة مؤكدا ان هذه المشاريع ستسهم في خفض معدل التضخم وتعزيز الاستثمار في المشاريع الانتاجية وتؤكد ان الحكومة تعتمد سياسة توظيف الامكانيات الداخلية لابطال مفعول العقوبات.

واضاف: عقدت اجتماعات متعددة بغية مناقشة هذه المشاريع كما ناقش فريق اقتصادي حكومي بمشاركة رئيس الجمهورية العقبات التي تعترض هذه المشاريع وما يلزم اتخاذه لتنفيذها.