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الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية

"نحن في الوقت نفسه نعتقد بان تحديد مهلة زمنية مفبركة لهذه المفاوضات ليس مجديا، وبما يلزم على جميع الاطراف التحلي بالصبر من اجل تسوية الخلافات وتوفير ظروف مناسبة للحوار".
رمز الخبر: ۶۲۶۳۲
تأريخ النشر: 09 February 2022

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جانو لي جيان"، مواقف الاطراف الغربيين في الضغط على ايران عبر تحديد مهلة زمنية مفبركة خلال المفاوضات الجارية بفيينا؛ مؤكدا ان ذلك لا يخدم المفاوضات.

وقال "لي جيان" في تصريح له يوم الثلاثاء: ان المفاوضات الهادفة الى استئناف العمل بالتعهدات في اطار الاتفاق النووي، بلغت مرحلة حساسة؛ والصين تؤيد بان المطلوب من الاطراف جميعا هو الشعور بضرورة التسريع في وتيرة الاعمال اكثر، وابداء حسن النية ومرونة تامة والمضي قدما صوب الاتفاق في وقت قصير.

واضاف، "نحن في الوقت نفسه نعتقد بان تحديد مهلة زمنية مفبركة لهذه المفاوضات ليس مجديا، وبما يلزم على جميع الاطراف التحلي بالصبر من اجل تسوية الخلافات وتوفير ظروف مناسبة للحوار".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية: ان واشنطن باعتبارها المسببة الرئيسية للازمة في برنامج ايران النووي، يتعيّن عليها التخلي عن سياسة "الضغوط القصوى" الخطيرة ضد طهران واطراف اخرى.

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