أعلن نادي الأسير اليوم الثلاثاء عن إصابة 60 أسيراً بفيروس "كورونا" في قسم 12 بسجن "نفحة".

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القسم متواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعاً بالفيروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن كذلك.

ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.

الأمر ذاته ينسحب على سجن "عوفر"، إذ أكّد نادي الأسير الفلسطيني قبل أيام أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن عوفر مصابون بفيروس كورونا، وقال إن الاحتلال عمل على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية ضرورة التحرك الفوري والعاجل لـ"إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "الاحتلال لا يأبه لصحة الأسرى ويتعمّد الإهمال الطبّي بحقهم".

وصرّح مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين، علام كعبي، بأنّ الاحتلال يتعمّد التأخر في إجراء فحوصات كورونا للأسرى، ويعمد أيضاً إلى التأخّر في إعلان نتائج الفحوصات، ما يزيد عدد الحالات المصابة والمخالطة داخل السجن.