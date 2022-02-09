النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

إصابة 60 أسيراً بفيروس كورونا في قسم 12 بسجن "نفحة"

نادي الأسير يعلن إصابة 60 أسيراً  بفيروس "كورونا" في قسم 12 بسجن "نفحة"، ويؤكد أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات أدت إلى عدم القدرة على حصر أعداد المصابين.
رمز الخبر: ۶۲۶۲۴
تأريخ النشر: 08 February 2022

أعلن نادي الأسير اليوم الثلاثاء عن إصابة 60 أسيراً  بفيروس "كورونا" في قسم 12 بسجن "نفحة".
وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القسم متواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعاً بالفيروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن كذلك.
ولفت  إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.
الأمر ذاته ينسحب على سجن "عوفر"، إذ أكّد نادي الأسير الفلسطيني قبل أيام أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن عوفر  مصابون بفيروس كورونا، وقال إن الاحتلال عمل على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية ضرورة التحرك الفوري والعاجل لـ"إنقاذ حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "الاحتلال لا يأبه لصحة الأسرى ويتعمّد الإهمال الطبّي بحقهم".
وصرّح مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين، علام كعبي، بأنّ الاحتلال يتعمّد التأخر في إجراء فحوصات كورونا للأسرى، ويعمد أيضاً إلى التأخّر في إعلان نتائج الفحوصات، ما يزيد عدد الحالات المصابة والمخالطة داخل السجن.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
حماس: عملة الاغتيال بنابلس تكشف عجز الاحتلال في المواجهة
جنرال أمريكي في الإمارات لمساعدة أبوظبي في تعزيز دفاعاتها
السيد نصر الله: إيران دولة قوية وأمريكا تخشى محاربتها
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا
استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الامنية في ديالى
ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم لمصارعة "الكاراكوجاك" في تركيا
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
وزير النفط الايراني: طاقة انتاج البتروكيمياويات في البلاد تبلغ 90 مليون طن سنويا
وزير الخارجية يستقبل سفيري فلسطين وكوبا الجديدين في طهران
تخت روانجي: الحظر الاحادي على الشعب الايراني جريمة ضد الانسانية
الصين تدين موافقة واشنطن على صفقة أسلحة لتايوان
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
تحذير أممي من خفض المساعدات الإنسانية لليمن بسبب نقص التمويل
قائد الثورة يستقبل اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش