لبنان يتلقى خطاباً من ألمانيا يطلب معلومات عن أوضاع حاكم مصرف لبنان المالية

تلقت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، خطاباً من ألمانيا تطلب فيه معلومات حول أوضاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بالرسمي، قوله إن "لبنان تلقى خطاباً من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".

كما ذكرت الوكالة أن المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية، "امتنع عن التعليق على ما إذا كانت قد أرسلت طلب تعاون إلى لبنان بشأن الأوضاع المالية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة".

وكان مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، قد أكد في وقت سابق، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في تشرين الثاني/نوفمبر أنه تم فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون "إجراء عادي"، وليس "دعوى قضائية". وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.

ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.

وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.

ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى إلى تراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.