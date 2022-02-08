استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، عن "استشهاد ٣ مواطنين برصاص قوات الاحتلال في نابلس".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة صهيونية خاصة اقتحمت ظهرا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.

ونقلت وسائل إعلام العدو، عن ما تسمى "شرطة حرس الحدود الإسرائيلي" قولها إنه "في ختام نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام الشاباك، والجيش ووحدة اليمام الخاصة، تم تصفية خلية من منطقة نابلس، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة".