أسعار المحروقات ترتفع مجددا في لبنان

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 360200 ليرة

- البنزين 98 اوكتان: 370600 ليرة

- المازوت: 336800 ليرة

- الغاز: 283100 ليرة

وفي هذا السياق، أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ" ارتفاع أسعار المحروقات اليوم هو رصيد المعادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية والمعتمدة لإصدار جدول تركيب الأسعار وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فمصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 21500 الى 20800 لير، أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقًا لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدًا فقد انخفض من 21589 الى 21337 ليرة، ولكن بالمقابل ارتفعت أسعار النفط المستوردة، فكيلوليتر البنزين ارتفع 24.41 دولار وكيلوليتر المازوت 27 دولار في جدول اليوم".

مصدر : موقع المنار