الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس

لعل "إضفاء الطابع العلني والرسمي" للعلاقة بين السعودية والکيان الصهيوني هو مصطلح أنسب من "التطبيع"، لأن الجانبين يتعاونان في مختلف المجالات منذ العقود الماضية، وقد التقى المسؤولون في الرياض وتل أبيب عدة مرات.

ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد، الاجتماع السري لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، والذي تم بحضور مايك بومبيو وزير خارجية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر 2020. وکان هذا هو ثالث لقاء بين الجانبين، حسب وسائل الإعلام العربية.

بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الدول العربية، بما في ذلك الإمارات والبحرين، مع الصهاينة منتصف عام 2020، ازداد تعطش نظام آل سعود لاتفاقية مماثلة؛ لكن العقبات التي يواجهها السعوديون في هذا الطريق لا تزال قائمةً.

لماذا لا تكشف السعودية عن اتفاق السلام مع الصهاينة؟

أكبر عقبة في طريق تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، هي ادعاء السعودية بوصايتها على الدول العربية والإسلامية. ولهذا السبب، فإن إقامة علاقات علنية مع الصهاينة ستشكك في مصداقية السعودية وموقعها.

من ناحية أخرى، يشعر القادة السعوديون بالقلق من أنه في حال توصلهم إلى تسوية رسمية مع إسرائيل، فإن المسلمين العرب سوف ينتبهون أكثر لإيران، ويتجمعون حول إيران بدلاً من قبول السعودية.

ونظرًا لأن السعوديين يعتبرون إيران دائمًا العدو الأكبر لهم، فلا يمكنهم السماح بالاعتراف بجمهورية إيران الإسلامية کالداعم الأكثر أهميةً للقضية الفلسطينية في المجتمع الدولي، من خلال تخليهم تمامًا عن مبادئ الإسلام.

لكن كل هذا لا ينفي جهود الرياض الحثيثة في عملية السلام مع الصهاينة، وقد تم الكشف عن مؤشرات كثيرة في هذا الصدد.

ويشار إلى أنه حتى قبل توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الکيان الصهيوني، فتحت السعودية مجالها الجوي عدة مرات أمام الرحلات الجوية إلى الأراضي المحتلة. وبعد توقيع الاتفاقات، سُمح للطائرات الإسرائيلية بعبور المجال الجوي للسعودية عدة مرات.

بشكل عام، العلاقة بين الرياض وتل أبيب ليست سريةً، وحتى السلطات السعودية لا تستطيع إخفاءها. حتى أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تحدث عدة مرات في الدوائر الرسمية عن شروط بلاده للتسوية مع الصهاينة.

تعطش ابن سلمان للتسوية مع المحتلين

لكن ما هو مهم في العلاقات غير الرسمية الأخيرة بين السعودية والکيان الصهيوني، هو محاولة ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان الكشف عن اتفاقية تطبيع مع إسرائيل؛ وهو ما لم يحدث بعد للأسباب المذكورة.

وفي هذا السياق، صرحت مؤخرًا المؤسسة اليهودية(JINSA)، وهي مؤسسة ضغط لمصالح الکيان الصهيوني في الولايات المتحدة: أن "أولوية محمد بن سلمان في حال وصوله إلى السلطة في السعودية هي التطبيع مع إسرائيل. إنه معروف بإهانة المسؤولين الفلسطينيين. کما أرسل ابن سلمان حتى الآن إشارات إيجابية إلى إسرائيل، واتخذ خطوات واضحة لتسهيل تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وإحدى هذه الخطوات هي فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

كما ذكرت مجلة الإيكونوميست الأمريكية، أن ابن سلمان فتح أبواب السعودية أمام السياح الإسرائيليين ويرحب بهم، والآن يمكن مشاهدة الأشخاص الذين يتحدثون العبرية في العديد من المعارض والاحتفالات في السعودية.

وذكرت صحيفة Globes الاقتصادية ومقرها الأراضي المحتلة في أواخر أكتوبر 2021، أن الحكومة السعودية والکيان الصهيوني قد وقعا عدة اتفاقيات تجارية في الأشهر الأخيرة بوساطة الإمارات والبحرين.

تعاون الرياض وتل أبيب في مجال التجسس

كما ذكرنا، تتعاون السعودية والکيان الصهيوني في مجالات مختلفة، من أبرزها مجال التجسس. وكانت هناك تقارير عديدة في العام الماضي عن تعاون الرياض وتل أبيب في التجسس علی الجهات التي تريدها السعودية.

كان اختراق الهواتف المحمولة لشخصيات وسياسيين مشهورين عالميًا بواسطة برنامج تجسس خبيث متطور لشركة NSO الإسرائيلية، المعروف باسم بيغاسوس، أحد أكثر الأخبار الإعلامية إثارةً للاهتمام في الأشهر القليلة الماضية. وفي الوقت نفسه، السعودية هي واحدة من الدول التي تبين أنها استخدمت هذا البرنامج الإسرائيلي الضار.

وفي يوليو 2021، كشفت صحيفة الغارديان أن الکيان الصهيوني، وبعد عدة اجتماعات مع مسؤولي المخابرات السعودية في عام 2017، قد سمح لشركة التجسس NSO ببيع برامج تجسس من الهواتف المحمولة تسمى بيغاسوس إلى الرياض.

ومن بين الهواتف المحمولة التي اخترقتها السعودية باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي هذا، هاتف امرأتين مقربتين من جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المنتقد الذي قُتل بشكل مروّع في تركيا عام 2018 بأمر من ابن سلمان.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، بعد إذن الصهاينة ببيع بيغاسوس للسعوديين، التقى ممثلو NSO بمسؤولين سعوديين في صيف عام 2017 في فيينا وقبرص والرياض.

في الاجتماع الذي عقد في فيينا، لإقناع الجانب السعودي بالقدرات المتطورة لهذا البرنامج الخبيث، طلب الجانب الإسرائيلي من عضو الوفد السعودي ناصر القحطاني الذي قدم نفسه على أنه نائب مدير المخابرات السعودية، التوجه إلى أحد المجمعات التجارية وشراء هاتف ايفون، ثم إعطاء رقم الهاتف للإسرائيليين. ثم لاحظ الوفد السعودي كيف تمكن الإسرائيليون من اختراق الهاتف، والتنصت على الاجتماع وتصوير المشارکين فيه.

وفي نهاية المطاف، باعت NSO برنامج التجسس هذا للسعوديين، في صفقة قيمتها 55 مليون دولار. ويقال إن المستثمرين الصهاينة علموا السعوديين كيفية استخدام بيغاسوس للتجسس على أجهزة ايفون، وحتى التحكم في كاميرا الهواتف عن بعد.

التطبيع مقابل خدمات التجسس

غير أن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مؤخرًا عن جانب آخر من التعاون التجسسي للکيان الصهيوني مع السعودية ودول عربية أخرى، مؤكدةً أن إسرائيل أساءت استخدام هذه الخطة لتعزيز علاقاتها الخارجية.

ويظهر التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أن السعوديين قاموا بتمديد ترخيص استخدام أداة التجسس الإسرائيلية بيغاسوس، التي استخدمتها الرياض لتعقب خصوم النظام السعودي والصحفيين.

ووفقًا للتقرير، واجه السعوديون في البداية معارضةً من المؤسسات الأمنية والعسكرية للکيان الصهيوني لتجديد استخدامهم لبرنامج التجسس هذا، لكن تم حل المشكلة بعد أن اتصل ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو.

کما أنه ورد في جزء من تقرير النيويورك تايمز، أن إسرائيل تمكنت من تسريع توقيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية بفضل تقديم برنامج التجسس هذا؛ وهذا هو سبب السماح للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السعودية.

وعليه، يتحدث بعض المراقبين في مجال العلاقات بين السعودية والکيان الصهيوني، عن "التطبيع مقابل خدمات التجسس".

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في نوفمبر 2018، تقريرًا مطولًا عن NSO، التي تعمل في مجال برامج التجسس وتعاملاتها مع السعودية.

وحسب التقرير، تستخدم الرياض برنامج بيغاسوس الخبيث لاختراق الهواتف المحمولة لمعارضي النظام السعودي، وخاصةً معارضي محمد بن سلمان شخصياً.

حتى في يوليو 2021، ذكرت وسائل الإعلام أن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسي، استُهدف من قبل السعودية من خلال برنامج التجسس بيغاسوس.

وحسب تقارير إعلامية صهيونية وأمريكية، فقد سُمح لجميع الدول التي وقعت اتفاقية تطبيع مع الکيان الإسرائيلي في العامين الماضيين، باستخدام برنامج بيغاسوس الضار.

هل سيحقق ابن سلمان هدفه في التسوية مع الصهاينة؟

من ناحية أخرى، فإن تحركات محمد بن سلمان لإبرام اتفاق سلام مع المحتلين الصهاينة، ليست شيئًا يمكن للسعودية أن تخفيه.

ونظرًا لاهتمام ابن سلمان الكبير بالتجسس على خصومه في جميع أنحاء العالم، يشعر الصهاينة أن بإمكانهم استخدام نقطة ضعفه هذه لإقناع النظام السعودي بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

في الواقع، يراهن القادة الصهاينة علی محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع السعودية بشکل خاص، ويعتقدون أن الخطوة الأولى لابن سلمان في تغيير السياسة الخارجية السعودية بمجرد أن يجلس على العرش، ستكون التوقيع على اتفاق تسوية مع إسرائيل.

كما يبدو، بفضل القمع المتتالي والإطاحة المستمرة لخصومه من السلطة، ليس أمام ابن سلمان طريق طويل ليقطعه للوصول إلى عرش والده. ومع ذلك، لا يزال من غير الممكن التحدث بشكل قاطع عن مصير السعودية، وعلى عكس ما يعتقده الإسرائيليون، لن يكون ابن سلمان قادرًا على التصرف بشكل تعسفي تمامًا في المجتمع السعودي المحافظ، حتى بعد الجلوس علی العرش.

بشكل عام، سياسة ابن سلمان الخاطئة في الوصول إلی العرش بأي ثمن، أدت إلى زيادة عدد خصومه وأعدائه، خاصةً بين الأمراء المنافسين له، وسيكون ذلك خطرًا على حكمه.

من ناحية أخرى، لا يزال ابن سلمان في معادلة "ازدواجية المعايير" في عملية التطبيع مع الکيان الإسرائيلي، وحتى إذا تحرك لتوقيع مثل هذه التسوية في إجراء غير مدروس، فإن العواقب ستفوق بكثير الفوائد المحتملة التي يتوقعها.

مصدر : موقع الوقت