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القوى الشعبية السودانية: لوضع حد للكيان الصهيوني داخل الجسد الإفريقي

عبّرت القوى الشعبية السودانية لمقاومة التطبيع "قاوم" عن دعمها لقرارات القمة الإفريقية الأخيرة القاضية بتعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.
رمز الخبر: ۶۲۶۱۳
تأريخ النشر: 08 February 2022

وثمّنت "قاوم" الدور الرائد الذي لعبته بعض دول القارة الإفريقية في مقاومة تمدّد الكيان الغاصب داخل القارة السمراء وهي خطوة نعتبرها إثبات لعدم الاعتراف بشرعية الكيان المحتل فضلًا عن انها التزام بمواثيق وأعراف الاتحاد.
ودعت القوى لوضع حد عاجل لتحركات الكيان الصهيوني داخل الجسد الإفريقي والإلتزام بمواصلة دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في رحلته للبحث عن حقوقه في الحرية والعدالة والكرامة والسيادة على أراضيه.
وقالت: "إنّ الاتحاد الإفريقي لن يجني ودوله من وجود الكيان في الاتحاد غير تجرع كؤوس الندم والخسران المبين، لتكون القارة صيدًا سهل المنال للأطماع والشرور الصهيونية المعلومة".
وأشارت القوى إلى أن منح "إسرائيل" صفة مراقب يتعارض مع ميثاق الاتحاد الإفريقى الذي يدعو لنبذ العنصرية والاضطهاد وتاريخ دوله حافل بمناهضة الإستعمار والاحتلال وهو ما يمارسه الكيان الصهيوني مع شعب فلسطين.
وأضافت "إنّ دعاوى الخارجية الصهيونية بأن اختيارها عضوًا مراقبًا سيساعد الاتحاد بشكل أكبر في مجال مكافحة جائحة كورونا والإرهاب مجرد فرقعة لا علاقة لها بالواقع، إذ يشكل الكيان الصهيوني أكبر مصدر للإرهاب الدولي، وتاريخه غير مشرّف ولا مغري في أمر التعاون البنّاء وتبادل المنافع، اللهمّ إلا لصالح أهدافه الإستعمارية".

المصدر:العهد

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