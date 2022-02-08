آية الله رئيسي يتمنى الصحة والسلامة للرئيس التركي

الى ذلك، اثنى الرئيس التركي على مشاعر المحبة التي تلقاها من نظيره الايراني؛ مؤكدا على استعداد انقرة لتعزيز العلاقات مع طهران اكثر فاكثر، كما اشاد بالاجراءات الهادفة الى استمرار صادرات الغاز الايراني الى تركيا.

تمنى رئيس الجمهروية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي الصحة والسلامة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران وانقرة.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية، ان آية الله رئيسي تمنى في اتصال هاتفي مع نظيره التركي الصحة والسلامة لرجب طيب لاردوغان ، منوها الى اهمية العلاقات الاقتصادية وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين طهران وانقرة.

الى ذلك، اثنى الرئيس التركي على مشاعر المحبة التي تلقاها من نظيره الايراني؛ مؤكدا على استعداد انقرة لتعزيز العلاقات مع طهران اكثر فاكثر، كما اشاد بالاجراءات الهادفة الى استمرار صادرات الغاز الايراني الى تركيا.