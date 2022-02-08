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قائد الثورة يستقبل اليوم حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش

وياتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة وكوادر القوة الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).
رمز الخبر: ۶۲۵۹۴
تأريخ النشر: 08 February 2022

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الثلاثاء حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وياتي استقبال قائد الثورة الاسلامية لقادة وكوادر القوة الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

وسيتم اللقاء حضوريا في حسينية "الامام الخميني (رض)" مع الالتزام التام بالارشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبحضور عدد اقل من المعتاد من قادة وكوادر القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية.

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