وزير النفط الايراني: طاقة انتاج البتروكيمياويات في البلاد تبلغ 90 مليون طن سنويا

ان جزءا كبيرا من المنتجات الكيمياوية يتم تصديره تحت ظروف الحظر دون أي خلل، وبلغت العائدات من العملة الصعبة في هذا القطاع خلال الاشهر الاولى من السنة الايرانية (بدأت في 21 آذار/مارس 2021) اكثر من 10 مليارات دولار.

أعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي، ان الطاقة الانتاجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاع البتروكيمياويات تبلغ نحو 90 مليون طن سنويا.

وفي تصريحه للصحفيين الاثنين على هامش افتتاح معرض "ايران بلاست" الدولي، قال اوجي: ان الطاقة الانتاجية للبتروكيمياويات في البلاد تبلغ نحو 90 مليون طن في السنة، وهي تشمل منتجات كيمياوية وبوليمرية وأروماتية متنوعة.

وأضاف: ان جزءا كبيرا من المنتجات الكيمياوية يتم تصديره تحت ظروف الحظر دون أي خلل، وبلغت العائدات من العملة الصعبة في هذا القطاع خلال الاشهر الاولى من السنة الايرانية (بدأت في 21 آذار/مارس 2021) اكثر من 10 مليارات دولار.

وقال أنه تم يوم الاحد توقيع عقود بقيمة اكثر من 1.35 مليار يورو، بما فيها نصف مليار دولار مرتبطة بعقود جمع الغازات المصاحبة للنفط في حقول شرق كارون، وسيتم قريبا التوقيع على عقود جمع الغازات المصاحبة في حقول غرب كارون، مضيفا ان أحد سبل تغذية صناعات البتروكيمياويات يتمثل في الاستفادة من الغازات المصاحبة.