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ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم لمصارعة "الكاراكوجاك" في تركيا

رمز الخبر: ۶۲۵۹۲
تأريخ النشر: 08 February 2022

أحرز المنتخب الايراني لمصارعة "الكاراكوجاك" (Karakucak) التقليدية مركز الوصافة في بطولة العالم المقامة في تركيا بحصوله على 6 ميداليات ملونة.

وأقيمت بطولة العالم لمصارعة الكاراكوجاك التقليدية التركية امس الاحد في مدينة قهرمان مرعش التركية، وفاز المنتخب الإيراني بميداليتين ذهبيتين و 3 فضيات وبرونزية واحدة واحرز مركز الوصافة.

وفاز المصارعان الايرانيان رضا قنبرزاده في وزن 65 كغم وهادي وفايي في وزن 90 كغم بميداليتين ذهبيتين.

كما احرز كل من سجاد صالح بور في وزن ( 60 كغم ) واميد خدمتي (75 كغم ) ومصطفي نجفي (90 كغم) الميدالية الفضية وحصل محمد مير قائمي على الميدالية البرونزية.

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