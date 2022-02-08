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قاسمي يؤكد على تعزيز دبلوماسية النقل

سيتم حل مشكلة معبر نوردوز الى ارمينيا وممر القوقاز وستتغير خارطة النقل الترانزيتي في المنطقة تماما.
رمز الخبر: ۶۲۵۹۱
تأريخ النشر: 08 February 2022

قال وزير الطرق وبناء المدن الايراني "رستم قاسمي" ان إنشاء جسر أستاراشاي الاستراتيجي يمثل أحد الانجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال زيارته لجمهورية أذربيجان مؤكدا على اهمية تعزيز دبلوماسية النقل.

واشار قاسمي في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر يوم الاثنين إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان، مؤكدا على تعزيز دبلوماسية النقل وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق ذلك.

وصرح قاسمي، كان بناء جسر أستاراشاي الاستراتيجي أحد أهم إنجازات زيارته لجمهورية أذربيجان ومن المؤكد أن ربط إيران بالقوقاز وروسيا وشمال أوروبا سیحقق ثورة في دبلوماسية إيران في مجال النقل مضيفا "كما وعدت لن يبق أي باب مغلقا أمام إيران".

وتابع ليعلم الذين وضعوا عراقيل امام تحقيق هذا الهدف ان اي باب لن يبق مغلقا امام ايران غير ان الجسور التي تركوها مدمّرة وراءهم لا يمكن اعادة بنائها بسهولة.

وأضاف، سيتم حل مشكلة معبر نوردوز الى ارمينيا وممر القوقاز وستتغير خارطة النقل الترانزيتي في المنطقة تماما.

يذكر ان تعزيز العلاقات مع دول الجوار يمثل فرصة فريدة لايران في ظل الحظر المفروض عليها وهذا ما تهتم به وزارة النقل وبناء المدن وتعمل على تفعيل دبلوماسية النقل وتنفيذ المشاريع التي تربط ايران بدول الجوار.

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