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قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح "بركت" الايراني

وأضاف مرندي ان انواع اللقاحات الجيدة المضادة لكورونا متوفرة في البلاد، داعيا المواطنين الى سرعة الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.
رمز الخبر: ۶۲۵۹۰
تأريخ النشر: 08 February 2022

تلقى قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى "السيد علي الخامنئي"، اليوم الاثنين، الجرعة الثالثة من لقاح "بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا.

واوضح رئيس مركز دراسات العلوم الطبية في ايران "علي رضا مرندي"، ان قائد الثورة الاسلامية كان قد تلقى الجرعة الاولى من لقاح بركت الايراني المضاد لفيروس كورونا في 24 حزيران/يونيو 2021 والجرعة الثانية في 23 تموز /يوليو 2021.

وأضاف مرندي ان انواع اللقاحات الجيدة المضادة لكورونا متوفرة في البلاد، داعيا المواطنين الى سرعة الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

وحسب الاحصائيات، تلقى حتى الان 61 مليون و112 ألف و617 شخص في ايران الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 54 مليون و 505 ألف و698 شخص الجرعة الثانية و19 مليون و646 ألف و357 شخص الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 135 مليون و 264 ألف و 672 جرعة.

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