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العميد حاجي زادة: سنزيح الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا

بالطبع ان هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في منظومتنا القتالية وفي الحقيقة سيجري قريبا الكشف عنه لوسائل الإعلام.
رمز الخبر: ۶۲۵۸۷
تأريخ النشر: 08 February 2022

أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة انه ستتم ازاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد في المستقبل القريب.

وقال العميد حاجي زاده، في تصريحه يوم الاثنين على هامش مراسم تجديد العهد من قبل حشد من قادة القوات المسلحة مع مبادئ الإمام الخميني (ره) بشأن ازاحة الستار عن الإنجازات الجديدة لسلاح القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية: سنزيح الستار في المستقبل القريب عن صاروخ استراتيجي جديد.

وأضاف: بالطبع ان هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في منظومتنا القتالية وفي الحقيقة سيجري قريبا الكشف عنه لوسائل الإعلام.

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