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إنقاذ طبيب إيراني مختطف في أفغانستان

تم إنقاذ طبيب إيراني اختطفه مجهولون في ولاية نيمروز بأفغانستان ، خلال عملية نفذتها قوات الأمن في الولاية .
رمز الخبر: ۶۲۵۸۴
تأريخ النشر: 07 February 2022

وأعلن مسؤولون محليون في نيمروز إطلاق سراح الطبيب الإيراني من بين أيدي الخاطفين.
وقال القائد الأمني ​​في نيمروز  مهاجر، اليوم الاثنين 7 فبراير ، إن صيدلياً إيرانياً يدعى "جواد قرباني" أنقذ من الخطف اليوم في عملية أمنية.
وبحسبه ، تم اعتقال 3 خاطفين في عملية إنقاذ الصيدلي الإيراني.
وازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الاختطاف والقتل المسلح في أفغانستان.
وفي أحدث عملية قتل رجل أعمال شاب برصاص الخاطفين في ولاية فارياب.
كما تم اختطاف فؤاد بيرزاد ، جراح الأعصاب والأستاذ بجامعة كابول الطبية ، قبل أيام قليلة من قبل مجهولين.

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