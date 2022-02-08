إنقاذ طبيب إيراني مختطف في أفغانستان

وأعلن مسؤولون محليون في نيمروز إطلاق سراح الطبيب الإيراني من بين أيدي الخاطفين.

وقال القائد الأمني ​​في نيمروز مهاجر، اليوم الاثنين 7 فبراير ، إن صيدلياً إيرانياً يدعى "جواد قرباني" أنقذ من الخطف اليوم في عملية أمنية.

وبحسبه ، تم اعتقال 3 خاطفين في عملية إنقاذ الصيدلي الإيراني.

وازدادت في الآونة الأخيرة عمليات الاختطاف والقتل المسلح في أفغانستان.

وفي أحدث عملية قتل رجل أعمال شاب برصاص الخاطفين في ولاية فارياب.

كما تم اختطاف فؤاد بيرزاد ، جراح الأعصاب والأستاذ بجامعة كابول الطبية ، قبل أيام قليلة من قبل مجهولين.