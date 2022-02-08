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قاسم: إصرار السلطة على عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه ضد شعبنا

رمز الخبر: ۶۲۵۸۳
تأريخ النشر: 07 February 2022

أكد الأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإٍسلامية حماس في تصريح خاص لـ "وكالة تسنيم الدولية للأنباء" أن عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية في ظل عدم حضور الفصائل الوازنة والفاعلة على الساحة الفلسطينية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وقوى المقاومة في قطاع غزة، هو تكريس لمنهج التفرد والإقصاء وتكريس حالة الانقسام الفلسطيني ولأي جهد يبذل في سبيل إتمام المصالحة.

وأشار قاسم أن الاجتماع هدفه هو ملء بعض الشواغر القيادية الخاصة بحركة فتح لا أكثر، والسقف السياسي الذي ظهر فيه خطاب رئيس السلطة محمود عباس كان متدني جدا.

وقال قاسم" إن غياب القوى الكبيرة تجعل هذا المجلس لا شرعي ولا يمثل شعبنا ولا يمثل طموحه ومقاومته ضد الاحتلال، فالمطلوب دائما بذل جهود حقيقية تعيد بناء النظام السياسي للسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأعرب قاسم عن أسفه بأن السلطة في رام الله تتعامل بمنطق الاحتلال، الذي يحاول أن يبتز المواقف السياسية عبر تسهيلات لقيادات في السلطة الفلسطينية، مؤكداً بأن هذا السلوك يعني أن السلطة متجردة من البعد الوطني والأخلاقي  في سلوكها وتصرفاتها.

كما اعتبر قاسم بأنه هذا السلوك يمهد ويفتح مجال واسع للتدخل الصهيوني والأمريكي في المؤسسات الفلسطينية واختيار القيادات، والعمل على استمرار سياسية التنسيق الأمني مع الاحتلال ضمن أهواء فئة محدودة جدا وليس ضمن المصلحة الوطنية الفلسطينية.

مبيناً أن عقد المجلس بدون حضور المقاومة يعطي مؤشر حقيقي لتوجهات السلطة في المرحلة القادمة، كما يعطي صورة مشوهة لنضال شعبنا الفلسطيني ويشجع قوى المنطقة على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ويعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة عدوانه على شعبنا في الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

وفي الختام أكد قاسم بأن المقاومة حاضرة وباقية وقوية لأنها تمثل أغلبية أبناء شعبنا سواء عبر القوى السياسية كحركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة أو عبر تمثيلها لتطلعات شعبنا الحقيقية والصدام مع الاحتلال حتى انتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن ما تمارسه السلطة في الضفة هو للضغط على المقاومة وتعطيل مسيرتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين.

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