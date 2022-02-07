النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۳مشاهدات
‍ پ

عباس: اتفاق أوسلو كان مرحلياً ولم نتنازل من خلاله

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول، في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنَّه لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانبٍ واحدٍ مع الاحتلال الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۶۲۵۷۵
تأريخ النشر: 07 February 2022

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى "توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية".

وقال الرئيس الفلسطيني إنَّه "أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة"، مشيراً إلى أنَّه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانبٍ واحدٍ".

وأكَّد عباس أنَّ "الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً من الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية"، مضيفاً أنَّ "اتفاق أوسلو كان مرحلياً، ولم نقدّم من خلاله أيَّ تنازلاتٍ تمسّ بثوابتنا".

وأوضح أنَّ "عملية مواجهة التحديات تتطلّب إنهاءً فورياً للانقسام الفلسطيني الداخلي، في إطار الالتزام بالشرعية الدولية".

وأخيراً، في ما يتعلّق بالانتخابات، قال عباس "نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس".

حزب الشعب يقرر مقاطعة الاجتماعات
أعلن حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.

وأبلغ الحزب الرئيس محمود عباس وهيئة رئاسة المجلس الوطني انسحابه من اجتماعات المجلس، مُرجِعاً السبب في ذلك إلى "موقفه المعلن من جدول الأعمال والقضايا الأخرى التي تم توزيعها في ورقة الحزب يوم السبت".

وعُقِدَ، عصر اليوم الأحد، اجتماعٌ للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط مقاطعةِ عددٍ من الفصائل الفلسطينية، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت القيادية الفلسطينية المستقيلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إنَّ "اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني سيعزِّز الانقسام الفلسطيني ويرسِّخ نهج التخلي عنِ الشراكة".

المصدر:الميادين

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حاخام يهودي على قناة اماراتية وينسب الأكلات الفلسطينية للإسرائيليين!
عباس: اتفاق أوسلو كان مرحلياً ولم نتنازل من خلاله
محافظ البنك المركزي: توفير 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال 10 اشهر
إيران ماضية في التقدم وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات
وزير الاقتصاد: الحكومة اثبتت امكانية توظيف الاستثمارات الضخمة
الاتحاد الأفريقي يعلق قرار منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب
الأهنومي: عمليات إعصار اليمن تحول هام في مسار المعركة وتكريس لمعادلة ردع عسكرية وازنة
الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامية الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم
بغداد تستضيف الاجتماع القادم للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني
شمخاني يؤكد ضرورة تحقيق توازن في مفاوضات فيينا
الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال
بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران
بينيت: أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً
السيد صفي الدين: لن نقبل أن يسير لبنان بركب التطبيع
ارتفاع البطالة في السعودية.. مطالبات بتنحي وزير العمل
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
بالصورة: "زوبين".. أحدث منظومة للدفاع الجوي في ايران
شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي غير بناء للتوصل الى اتفاق
بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا
رئيس الجمهورية يزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية
وزير النفط الايراني: الاستثمارات اهم اولوياتنا في قطاع صناعة النفط والغاز
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
دراسة السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات سياحية الى ايران
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان