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محافظ البنك المركزي: توفير 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال 10 اشهر

ان العام (الايراني) القادم سيكون عاما افضل من الناحية الاقتصادية على افتراض استمرار الظروف الحالية واجراءات الحظر واوضاع الصادرات ووتيرة التضخم في العام الجاري.
رمز الخبر: ۶۲۵۷۴
تأريخ النشر: 07 February 2022

 اعلن محافظ البنك المركزي الايراني علي صالح آبادي عن توفير 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي ، بزيادة 31 % عن العام الماضي باكمله، منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس).

وقال صالح آبادي ، في تصريحه خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاحد ، حول سوق الصرف الأجنبي: ان سوق الصرف الأجنبي حظي بوضع جيد في مختلف المجالات منذ بداية العام الجاري وتم تعزيز توفير العملة في الأنظمة وقدمت عروض جيدة للغاية في مجال التحويلات والأوراق النقدية.

وأضاف: منذ بداية العام وحتى اليوم وفرنا نحو 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي، فيما كان يبلغ 37 مليار دولار في العام الماضي اي بزيادة نسبتها 31 بالمائة في المعروض من النقد الأجنبي مقارنة بالعام الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي: ان العام (الايراني) القادم سيكون عاما افضل من الناحية الاقتصادية على افتراض استمرار الظروف الحالية واجراءات الحظر واوضاع الصادرات ووتيرة التضخم في العام الجاري.

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محافظ البنك المركزي: توفير 48.6 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال 10 اشهر
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