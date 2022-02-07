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الاتحاد الأفريقي يعلق قرار منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب

وكانت بدأت أمس في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي والتي تبحث ثمانية ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية منها تداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا.
رمز الخبر: ۶۲۵۷۱
تأريخ النشر: 07 February 2022

قرر الاتحاد الأفريقي اليوم تعليق قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد وذلك خلال أعمال القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي المقامة في أديس أبابا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالخارجية الجزائرية قوله إن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا قررت تعليق هذا القرار وتشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول لدراسة الأمر.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تكوين لجنة لدراسة المسالة تضم كلا من الرئيس الحالي للاتحاد ماكي سال والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس رواندا بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والنيجيري محمد بخاري ورئيس الكاميرون بول بيا.

ووافق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تموز الماضي على منح كيان الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضواً ما أثار اعتراض العديد من الدول الأفريقية وعلى رأسها الجزائر.

وكانت بدأت أمس في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي والتي تبحث ثمانية ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية منها تداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا.

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