الأهنومي: عمليات إعصار اليمن تحول هام في مسار المعركة وتكريس لمعادلة ردع عسكرية وازنة

اعتبر عبدالرحمن الاهنومي رئيس مؤسسة الثورة واتحاد الاعلاميين اليمنين أن العمليات اليمنية التي دكت خلالها القوات المسلحة واللجان الشعبية في اليمن العمقين الاماراتي والسعودي تعد تحولا هاما في مسار المعركة مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

مؤكدا ان الجيش اليمني استطاع من خلال هذه العمليات تكريس معادلة ردع عسكرية وازنة مع النظامين الإماراتي والسعودي اللذان ظلا يعتقدان طويلا انهما بمنأى عن الضربات الجوية والصاروخية اليمنية.

وقال الأهنومي في حوار خاص مع مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء في العاصمة اليمنية صنعاء ان استمرار الرياض وابو ظبي بانتهاك سيادة اليمن وممارسة سياسة العبث والتعدي على الشعب اليمني وخضوع السعودية للإرادة الأمريكية وتنفيذ مخططات واشنطن ولندن وانقياد الامارات للعدو الصهيوني في البحار وخصوصا في الساحل اليمني الغربي وفي البحر العربي على السواحل الشرقية لليمن بالإضافة إلى لجوء السلطة الإماراتية الحاكمة مؤخرا إلى تصعيد الحرب وقيادتها في محافظة شبوة استدعت ردا يمنيا قاسيا.

وشدد على ان عمليات إعصار اليمن الأولى والثانية والثالثة جاءت لتأديب النظامين السعودي والإماراتي ووضع حد لعربدتهما وغطرستهما وردا على تصعيد العدوان ومواصلة الحصار وضمن سياق دفاعي يمني مشروع لمواجهة العدوان الإماراتي السعودي الأمريكي وفي نفس الوقت شكلت فاتحة لمسار عسكري طويل مع النظامين السعودي الإماراتي حتى ينصاعا للإرادة اليمنية وينسحبان من اليمن.

وأوضح الأهنومي في ختام حديثه لمراسل تسنيم في صنعاء أن محاولات الرياض وأبو ظبي التقليل من قيمة وأهمية الهجمات اليمنية في العمقين الاماراتي والسعودي أمر طبيعي على اعتبار أن الإمارات خاصة تشكل بيئة استثمارية بحتة وأي هزات أمنية ستؤدي الى هروب المستثمرين وتوقف المنشآت والمصالح الاقتصادية وبخاصة المالية حيث أن الامارات كما السعودية ليست الا بورصة مالية وشركات استثمارية تحتاج لبيئة آمنة وبالتالي فالحديث الإعلامي أو إعطاء هذه العملية حقها من التحليل والأهمية يضر بسمعة الإمارات كبيئة استثمارية والسعودية كقوة إقليمية كما تدعي.