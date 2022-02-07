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الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامية الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم

رمز الخبر: ۶۲۵۶۹
تأريخ النشر: 07 February 2022

قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي إن الثورة الإسلامية الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم.

وقال الشيخ "زكزاكي" يوم الأحد خلال مشاركته في ندوة "إنعكاس الثورة الإسلامية الإيرانية في أعمال مفكري العالم" عبر الفضاء الافتراضي: واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من المشاكل منذ انتصار الثورة يسعى كثيرون وراء خلق مشاكل داخلية لإيران.

وأضاف أن: الأعداء لجأوا إلى ممارسة الضغط و الحظر على إيران سعيا منهم لفرض العزلة عليها كما حاولوا إثارة انقسامات داخلية من خلال طرح الخلافات المذهبية والعرقية، لكنهم ارتكبوا خطأً كبيراً لآن أفعالهم الخاطئة دفعت الشعوب العالم إلى معرفة المدرسة والفكرة التي وفرت الأرضية لانتصار هذه الثورة.

من جهة أخرى قال الشيخ ابراهيم الزكزاكي انه لا معنى للصمت العالمي ازاء الكارثة في اليمن حيث الشعب اليمني محروم من الكهرباء والمحروقات والبنزين والأجهزة الطبية.

واضاف الشيخ الزكزاكي في مؤتمر عقد عبر الفيديو لمناقشة أبعاد العدوان على اليمن ان ما يجري في اليمن عدوان وجريمة حرب ضد البشرية مدينا الغارات الجوية واستهداف المدنيين في بيوتهم في اماكن عملهم واماكن دراستهم وحتى الحافلات والسجون والمستشفيات وقتل المرضى والممرضين والاطباء.

وأكد الشيخ الزكزاكي ان الامارات والسعودية تمثلان أميركا وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية وهم يريدون اعادة رئيس مخلوع للبلاد عبر قتل المواطنين اليمنيين.

ودان الشيخ الزكزاكي هذه "المؤامرة الجديدة" التي تهدف لحفظ أمن الكيان الصهيوني.

واعتبر حرب اليمن كارثة انسانية مؤكدا على حق الشعب اليمني في الرد على هذه الجرائم الوحشية.

المصدر: قناة العالم

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