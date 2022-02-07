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الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال

وزارة الإعلام الكويتية تمنع عرض فيلم "Death on the Nile" على أراضيها، وحملة مقاطعة "إسرائيل" تدعو إلى منعه أيضاً بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في التمثيل.
رمز الخبر: ۶۲۵۶۶
تأريخ النشر: 07 February 2022

قررت وزارة الإعلام الكويتية منع عرض فيلم "Death on the Nile" على أراضيها، موضحةً أن المنع سببه كون بطلة الفيلم مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت رسمياً منع عرض الفيلم في الكويت، وتم رفعه من جدول عروض شركات السينما.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014".

وطالبت حركة مقاطعة "إسرائيل" في الكويت بحظر عرض الفيلم. وكانت وزارة الإعلام في الكويت منعت فيلم "Wonder Woman" للممثلة نفسها.

وفي لبنان، دعت حملة مقاطعة "إسرائيل" دور السينما إلى سحب الفيلم، بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلاً واسعاً في مصر، نظراً لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية "أجاثا كريستي" التي تحمل الاسم نفسه.

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