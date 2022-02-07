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بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران

بحث رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، نفتالي بينيت ، مع الرئيس الأميركي ، جو بایدن ، اليوم الأحد ، الملف الإيراني والأزمة المتصاعدة بين روسيا من جهة ، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى .
رمز الخبر: ۶۲۵۶۵
تأريخ النشر: 07 February 2022

جاء ذلك في محادثة هاتفية هي الأولى منذ اللقاء الذي جمع بينهما في آب/ أغسطس الماضي، في البيت الأبيض، هنأ خلالها بينيت الرئيس الأميركي على عملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.
وافاد بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بان الطرفان بحثا "التحديات الإقليمية وفي مقدمتها الشان الايراني والخطوات الهادفة إلى كبح البرنامج النووي الإيراني"؛ "كما ناقشا الوضع بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان أن بينيت شكر الرئيس الأميركي "على دعمه الشخصي الكبير ودعم الإدارة الأميركية الراسخ لإسرائيل، بالتشديد على المساعدة الأميركية في تمويل القبة الحديدية".
وذكر البيان أن بينيت "دعا رئيس الحكومة الإسرئيلية الرئيس الأميركي وزوجته لزيارة فلسطين المحتلة ، واتفقا على مواصلة الاتصال بين الجانبين".

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