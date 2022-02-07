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ايران.. متزعم زمرة "تندر" الارهابية يعترف بالتعاون مع المخابرات الاميركية والموسـاد

عقدت بطهران اليوم الاحد اول جلسة لمحاكمة متزعم زمرة " تندر " الارهابية " جمشيد شارمهد بتهمة التخطيط والتوجيه للاعمال الارهابية داخل ایران والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء .
رمز الخبر: ۶۲۵۶۱
تأريخ النشر: 06 February 2022

وعقدت جلسة المحاكمة بشكل علني صباح اليوم برئاسة القاضي صلواتي وحضرها ممثل الادعاء العام وذوي ضحايا الاعمال الاجرامية لهذه الزمرة الارهابية، وفريق الدفاع عن المتهم.
وقرأ ممثل الادعاء العام بهروز حسني اعتماد لائحة الاتهام، وقال: جمشيد شارمهد ولد عام 1955 وهو مواطن إيراني ويحمل ايضا جنسية ألمانية ويقيم في الولايات المتحدة، وهو متهم بالفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال إرهابية، بما في ذلك تفجير حسينية في مدينة شيراز في 15 نيسان / أبريل 2008، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة قرابة 300 آخرين.
وأضاف ممثل الادعاء العام: من الاتهامات الاخرى للمتهم محاولة تفجير سد سيون في شيراز في 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2006 والتخطيط لاغتيال المسؤول عن مشروع السد، وكذلك تفجير في مستودع الأحذية في مرقد الإمام الخميني (رض) في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2009، ونشوب حريق في فندق جهان بطهران، وصنع وتحضير قنبلة لتفجير حوزة آية الله العظمى كلبايكاني.
واوضح حسني اعتماد، إن هذه الأعمال الإرهابية تسببت في زعزعة الأمن في المجتمع وإراقة الدماء، وقال: ان زمرة "تندر" الإرهابية تأسست في منتصف عام 2003 في بريطانيا على يد عدد من العناصر المؤيدة للملكية بقيادة فتح الله منوشهري وفرود فولادوند مع نهج تنظير الإرهاب المعادي للدين.
واردف قائلا: هذه الزمرة الإرهابية استخدمت مواد مسيئة للدين الإسلامي من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والافتراضية، وبعد انتخاب شارمهد في عام 2006 كمتزعم للزمرة، تحول من نهج ناعم إلى نهج متشدد وإرهابي وانخرط في أعمال إرهابية في أماكن دينية واقتصادية وحساسة.
وخلال جلسة المحاكمة تم بث فيديو لحظة انفجار القنبلة في حسينية مما ادى الى حزن وبكاء ذوي الشهداء في المحكمة.
واشار ممثل الادعاء العام الى ان المتهم اعترف خلال التحقيقات بالجرائم المنسوبة اليه والمذكورة في لائحة الاتهام، كما انه كان يعتزم القيام باعمال ارهابية اخرى منها محاولة تفجير قنبلة امام وزارة الخارجية الايرانية او السفارة الصينية بطهران.
واوضح ممثل الادعاء العام ان شارمهد اعترف بعد اعتقاله بتعامله مع ضباط في مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي "FBI" والـمخابرات المركزية الاميركية CIA وجهاز الموساد الإسرائيلي والتآمر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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