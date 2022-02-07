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برلمانيون من الإمارات يزورون "الكنيست‎‎" للمرة الأولى

ضمن الانحدار المستمر في حفرة التطبيع ، يترأس رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في البرلمان الإماراتي ، الدكتور علي النعيمي ،وفداً من أعضاء البرلمان في بلاده ، لزيارة الأراضي المحتلة يوم غد الإثنين ، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يزور فيها أعضاء برلمان من الإمارات الكنيست الصهيوني .
رمز الخبر: ۶۲۵۶۰
تأريخ النشر: 06 February 2022

موقع القناة السابعة الاسرائيلية قال إن النعيمي وسفير الإمارات في "إسرائيل" محمد آل خاجة وأعضاء برلمان إماراتيين آخرين سيلتقون برئيس الكنيست ميكي ليفي، وبعدها مع رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك وأعضاء اللجنة، ومع أعضاء مجموعة الصداقة بين البرلمانات برئاسة عضو الكنيست ميرف بن آري، وعضو الكنيست إيلي كوهين، ومع رؤساء لوبي إتفاقيات أبراهام، وعضوي الكنيست روت فسرمن-لندا و أوفير أكونيس.
وتعليقاً على هذه الزيارة، قال رئيس الكنيست، ميكي ليفي، "نرحب بأخواننا، أبناء أبراهام. هذه الزيارة في القدس، المدينة المقدسة لليهود والمسلمين، وهي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين، ودليل واضح أننا قادرين على أن نعيش بسلام في الشرق الأوسط. آمل أن تكون هذه الزيارة الشرارة الأولى لتعاون مثمر بين البرلمانين، والتي تبشّر بتوسيع إتفاقيات أبراهام إلى دول إضافية، وأيضاً إلى تعاون بين البرلمانات مع دول أخرى".
وأضاف ليفي أن "النعيمي معروف بموقفه الإيجابي من إسرائيل وبنشاطاته لدفع التسامح والاعتدال، إضافة إلى أنه يدفع للتعاون بين البرلمان الإماراتي مع الكنيست".
المصدر: العهد

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برلمانيون من الإمارات يزورون "الكنيست‎‎" للمرة الأولى
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