النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

الجهاد الإسلامي: قرارُ الاتحاد الأفريقي ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع

ثَمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد موقف الاتحاد الأفريقي "الأصيل" بتعليق قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل" بالإجماع، معتبرةً أن القرار ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".
رمز الخبر: ۶۲۵۵۹
تأريخ النشر: 06 February 2022

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل : إن هذا القرار هو المأمول من قمة الاتحاد الأفريقي برفض دخول الكيان الصهيوني داخل الاتحاد الأفريقي، وتأكيد على أن الأمة الأفريقية مع القضية الفلسطينية.
وأعرب المدلل، عن أمله أن يكون هناك مواقف تُبنى على الموقف الأفريقي من خلال قطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته ضد الاحتلال "الإسرائيلي".
وأضاف المدلل:"نأمل أن يكون هناك خطوات تعقب هذه القرارات المهمة، وأن يتخذ الاتحاد الأفريقي قراراً بقطع العلاقات مع الدول التي تنسج علاقات مع العدو الصهيوني، لأن عمليات التطبيع يهدف من خلالها الاحتلال اختراق القارة الأفريقية".
وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لن يخدمها بل سيعمل على نهب ثروات القارة السوداء والغنية بالثروات، وسيكون شرطي للمرات المائية للقارة الأفريقية، وسيعمل على تكريس حالة الصراعات في المنطقة بين بعض الدول التي يمثلها الاتحاد الأفريقي.
واعتبر المدلل، أن الرفض الأفريقي دافعٌ للفلسطينيين باتجاه التخلص من اتفاق أوسلو، وتحقيق وحدة فلسطينية تدعم شعبنا، وتدعم حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني، والمواقف الفلسطينية بفضح جرائم الاحتلال وترتيب البيت الفلسطيني.
وكانت قمة الاتحاد الأفريقي علقت قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل" وشكلّت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي اليوم يشمل تعليق قرار موسى فقي بمنح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في 22 تموز / يوليو، وإنشاء لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي تظل القضية قيد نظرها.
ووفق المصادر، تتكون اللجنة على النحو التالي الرئيس ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا.
وأشار المصادر، إلى أن الرئيس ماكي سال سيأخذ زمام المبادرة لإطلاق عمل هذه اللجنة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال
بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران
بينيت: أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً
السيد صفي الدين: لن نقبل أن يسير لبنان بركب التطبيع
ارتفاع البطالة في السعودية.. مطالبات بتنحي وزير العمل
ايران.. متزعم زمرة "تندر" الارهابية يعترف بالتعاون مع المخابرات الاميركية والموسـاد
برلمانيون من الإمارات يزورون "الكنيست‎‎" للمرة الأولى
الجهاد الإسلامي: قرارُ الاتحاد الأفريقي ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع
بغداد تستضيف الاجتماع القادم للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني
الشيخ عيسى قاسم: العدوان على اليمن حرب قذرة بحكم الدين والضمير الإنساني
العراق: المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة
بغداد: نسعى لخلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض
تبون: التهديد الإرهابي في الساحل والصحراء الكبرى ينذر بالخطر
بالإجماع.. قمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل"
الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي غير بناء للتوصل الى اتفاق
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
بالصورة: "زوبين".. أحدث منظومة للدفاع الجوي في ايران
وزير النفط الايراني: الاستثمارات اهم اولوياتنا في قطاع صناعة النفط والغاز
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا
دراسة السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات سياحية الى ايران
افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
رئيس الجمهورية يزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية
الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان