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بغداد تستضيف الاجتماع القادم للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني

اعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب ابادي ان الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة التحقيق المشتركة بين ايران والعراق في جريمة اغتيال "القائد الشهيد قاسم سليماني" ورفاق دربه، ستنعقد يوم الثلاثاء القادم (8 شباط2022) في بغداد.
رمز الخبر: ۶۲۵۵۸
تأريخ النشر: 06 February 2022

واوضح غريب ابادي في تصريح له اليوم الاحد، ان المباحثات بين الجانبين في اطار هذه اللجنة، ستستمر على مدى يومين.
وكانت الجولة الاولى من اجتماعات اللجنة المشتركة للتحقيق في اغتيال "قادة النصر"، الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، قد انعقدت في العراق ايضا، بينما استضافت طهران الجولة الثانية من هذه المباحثات.
وشارك في الاجتماعات السابقة وفود قضائية رفيعة المستوى من ايران والعراق، وقد نوقشت العديد من القضايا المتعلقة بملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاق دربه، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي توصل اليها البلدان، ودور المتهمين الامريكيين بكافة المستويات في هذه الجريمة، والابعاد الجديدة التي ينبغي التحقيق بشأنها، وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الخصوص.

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