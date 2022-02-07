بالإجماع.. قمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل"

علقت قمة الاتحاد الأفريقي قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل" وشكلّت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر.

وأفاد مراسل الميادين بأن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي اليوم يشمل تعليق قرار موسى فقي بمنح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي في 22 تموز/يوليو، وإنشاء لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي تظل القضية قيد نظرها.

ووفق مراسلنا، تتكون اللجنة على النحو التالي الرئيس ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا.

وأشار مراسنا إلى أن الرئيس ماكي سال سيأخذ زمام المبادرة لإطلاق عمل هذه اللجنة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية دعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوّضية المنظمة لـ"إسرائيل"، عقب انضمامها في آب/أغسطس 2021 بناءً على قرار من رئيس المفوضية.

اشتيه الذي التقى وزير الخارجية الجزائريّ رمطان لعمامرة على هامش أعمال قمة الاتّحاد الأفريقيّ وصف منح "إسرائيل" صفة المراقب بأنّه مكافأةٌ غير مستحقةٍ على الانتهاكات التي ترتكبها بحقّ الفلسطينيّين.

وأضاف قائلاً "لا ينبغي أبداً أن تكافأ "إسرائيل" على انتهاكاتها وعلى نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، و يؤسفني أن أبلغكم بأن وضع الشعب الفلسطيني أصبح أكثر خطورة".

الجامعة العربية: القرار خطوة تصحيحية تتسق مع مواقف الاتحاد الأفريقي

هذا ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية بتجميد عضوية "إسرائيل" كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أنّ "قرار تجميد عضوية إسرائيل يُعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقاً مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري".

ورأى أنه "كان لزاماً أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقاً من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني".

جدير بالذكر أنّ مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 أيلول/سبتمبر 2021 بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير "إسرائيل" لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

"حماس" ترحب

وفي سياقٍ متصل، رحّبت حركة "حماس" بقرار قمة الاتحاد الأفريقي، ودعت اللجنة المكلّفة ببحث هذا الموضوع إلى "الانتصار لقيم الاتحاد الأفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره".

كما ثمّنت الحركة "مواقف وأدوار كل الدول الأفريقية التي تحرّكت ضد تمرير قرار منح الاحتلال صفة مراقب"، ورأت أن هذا الأمر "يؤكد انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا المشروعة".

وفي وقت سابق، دعت "حماس" المجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي إلى رفض قبول عضوية "إسرائيل" فيه. وأكدت أنّ "إسرائيل مارست ولا تزال تمارس إرهاب الدولة، وترتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".