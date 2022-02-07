رئيس الجمهورية يزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية

واشار في هذا الصدد الى "مشاريع تنموية كبرى في قطاعات المناجم والصناعة والبتروكيمياويات محول محور القطاعات غير الحكومية بدعم واسناد من قبل جميع الاجهزة الحكومية ذات الصلة".

اعلن المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر السبت: سيتم ازاحة الستار عن اكبر الخطوات العملية في دعم الحكومة للانشطة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص بحضور رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.

واشار في هذا الصدد الى "مشاريع تنموية كبرى في قطاعات المناجم والصناعة والبتروكيمياويات محول محور القطاعات غير الحكومية بدعم واسناد من قبل جميع الاجهزة الحكومية ذات الصلة".