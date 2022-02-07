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وزير النفط الايراني: الاستثمارات اهم اولوياتنا في قطاع صناعة النفط والغاز

واكد وزير النفط بان اولويتنا الاهم اليوم في قطاع صناعة والنفط والغاز هي الاستثمارات التي ان لم تتم فمن الممكن ان نكون مستوردين لهذه المنتوجات في الاعوام القادمة.
رمز الخبر: ۶۲۵۴۷
تأريخ النشر: 06 February 2022

اعتبر وزير النفط الايراني جواد اوجي، الاستثمارات بانها اهم اولويات البلاد في قطاع صناعة النفط والغاز في الوقت الحاضر.

واشار اوجي في تصريحه خلال برنامج تلفزيوني مساء السبت الى اجراءات الحكومة لتوفير الغاز والوقود في فصل الشتاء وقال: ان ذروة الاستهلاك المنزلي للغاز بلغت 700 مليون متر مكعب يوميا خلال الشهر الاخير في حين كان حجم انتاج المحطات 845 مليون متر مكعب مما ساعد بعدم حدوث نقص في هذا المجال.

واضاف: انه بناء على الخطة التنموية الخمسية السادسة كان من المفترض ان يصل حجم الغاز الحلو وانتاج المحطات الى مليار و 250 مليون متر مكعب يوميا ولكن نظرا لعدم توظيف الاستثمارات خلال الاعوام الماضية في قطاع الغاز فان انتاج المحطات يبلغ الان نحو 840 مليون متر مكعب.

واشار الى زيادة استهلاك الغاز سنويا بنسبة ما بين 10 الى 12 بالمائة في قطاع المنازل والصناعة ومحطات الطاقة وقال: لقد توقعنا ان يكون لدينا نقص بنحو 200 الى 250 مليون متر مكعب من الغاز في ذروة استهلاك الغاز لهذا العام.

واوضح انه وبغية معالجة مشكلة تخزين الفائض من المكثفات الغازية والذي يتم على السفن، تمت زيادة استهلاكها في شركات البتروكيمياويات ومحطة "نجمة الخليج الفارسي" فضلا عن زيادة صادراتها الى الخارج والتي بلغت ما بين 2 الى 3 اضعاف في العام الماضي مقارنة مع السابق وقال: ان لنا الان ما بين 15 الى 20 مليون متر مكعب من احتياطيات المكثفات الغازية على السفن.

وصرح بان حجم الانتاج اليومي للمكثفات الغازية يبلغ الان ما بين 840 الى 860 برميل يوميا واضاف: لقد تمكنا من حل مشكلة ذروة الاستهلاك للغاز المنزلي من خلال اجراء عمليات صيانة وتصليح اساسية لقطاعات انتاج الغاز وشبكات الانتقال وزيادة سعر الغاز للمستهلكين فوق المعدلات الطبيعية.

واشار الى الاتفاق مع تركمنستان لمقايضة الغاز بينها وبين جمهورية آذربيجان عن طريق ايران مما ساعد في استقرار ايصال الغاز لمحافظات البلاد الشمالية خاصة كلستان وقال: ان مقايضة الغاز مع تركمنستان كانت قد توقفت في العام 2017 ولكن في ضوء الدبلوماسية القوية للحكومة والرؤية نحو الجيران فقد تم البدء بتنفيذ الاتفاق خلال زيارة رئيس الجمهورية الى عشق اباد حيث يتم سنويا مقايضة ما بين 1.5 الى 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بين تركمنستان وجمهورية آذربيجان.

واشار الى الحاجة الى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار خلال الاعوام الثمانية القادمة في صناعات المنبع والمصب لقطاعات النفط والغاز وكذلك حفر وايجاد حقول ومنشآت جديدة.

واكد على بذل الجهود للاستثمار في الحقول الغازية المشتركة والمستقلة والحقول النفطية بهدف حفظ وزيادة الانتاج واضاف: سنتابع في هذا المسار تطوير وكشف حقول نفط وغاز جديدة عبر تاسيس كونسرثيوم بين شركات قابضة وبنوك كبيرة والاستفادة من المصادر البنكية واوراق المشاركة وتخصيص حصة 14.5 بالمائة من بيع النفط والغاز لتطوير الحقول والرؤية للاستثمارات الاجنبية.

واشار الى ان غالبية الاستثمارات كانت اجنبية وبصيغة "فاينانس" في قطاع النفط والغاز خاصة في قطاع البتروكيمياويات والمحطات واضاف: نحن على استعداد لتسليم انشطة الحقل من البداية حتى النهاية الى شركات قابضة وان يكون الغاز المستخرج لاستهلاكها هي نفسها.

ونوه الى احداث تغيير وتنويع في العقود المبرمة من اجل استقطاب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين واضاف: لقد وقعنا عقودا بشان 8 حقول غازية لغاية الان وستكون للمستثمرين حصة من تطوير الحقول.

وقال اوجي: سنخصص خلال الاعوام الثمانية القادمة ما بين 15 الى 20 مليار دولار من موارد النفط والغاز لتطوير الحقول وما يعادل هذا الرقم تقريبا ستكون هنالك استثمارات من قبل المستثمرين الصينيين في اطار اتفاقية الاعوام الـ 25 القادمة والبنوك والشركات القابضة والتي ستكون لها حصة من منافع الحقول وسنسعى لابرام عقد مع الروس في هذا المجال مماثل مع لنا مع الصين.

واكد وزير النفط بان اولويتنا الاهم اليوم في قطاع صناعة والنفط والغاز هي الاستثمارات التي ان لم تتم فمن الممكن ان نكون مستوردين لهذه المنتوجات في الاعوام القادمة.

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