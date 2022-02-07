النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء

رمز الخبر: ۶۲۵۴۶
تأريخ النشر: 06 February 2022

أحيا ملايين الزائرين في مدينة سامراء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط اجراءات أمنية وخدمية وصحية كبيرة وفي ظل أجواء إيمانية مباركة.

وشارك في هذه المناسبة الدينية أكثر من 300 موكب خدمي وعزائي توافدت إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه الزيارة.

وصرح مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكبًا خدميًا خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولًا للمرقد المقدس.

وأضاف حسين: "قدمت المواكب الخدمية خدماتها قبل أسبوع وعلى مدار الساعة ومستمرة بتقديم الخدمة لاستمرار توافد الزائرين الكرام فيما تم التنسيق على دخول المواكب العزائية وإقامة برامجها داخل الصحن الشريف".

وأشار إلى أنَّ "هناك تنسيق مستمر مع أقسام العتبة المقدسة لتقديم الدعم اللازم للمواكب الخدمية مثمنين في الوقت نفسه الدور المبارك الذي تقوم به المواكب الخدمية تجاه زوار في هذه الزيارة المؤلمة".

من جانبه، أوضح مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المناوري أنَّ "ملايين الزائرين توافدوا إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط استنفار أمني و خدمي وصحي".

وأوضـح أن "الجوانب الخدمية للزيارة تقدم بتنسيق عـال بين العتبة العسكرية والحكومة المحلية، فضلاً عـن الاسناد الذي يقدمه ديوان الوقف الشيعي والدوائر الحكومية والعتبات المقدسـة (العلوية، الحسينية، الكاظمية، العباسية) وأمانة مسجد الكوفة المعظم".

كما لفت المناوري إلى "وجود تنسيق متواصل مع قيادة عمليات سامراء والقيادات الأمنية فـي المحافظة والحشد الشعبي، ولواء الإمام الهادي (ع) وفرقة العباس القتالية وقيادة سرايا السلام لتأمين الطرق ومداخل مدينة سامراء، إضافة إلى تهيئة شعبتي الأمن الخارجي والداخلي لتنظيم دخول وخروج الزائرين والتحكم بدخول العجلات من خلال المنافذ الرئيسة".

بدوره، قال مدير صحة صلاح الدين رائد ابراهيم حمد: "الدائرة استنفرت جهودها وملاكاتها في أقضية سـامـراء وبلد والدجيل من خلال نشر 33 عـيـادة ومـفـرزة طبية على طول الطريق الرابط بين سامراء وبغداد مع نشر سيارات اسعاف ومستشفيين متنقلين".

وأكَّد حمد على اتباع الشروط الصحية من قبل الزائرين وتعزيز التوعية وتقديم النصائح والارشادات لأصحاب المواكب.

المصدر: العهد

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال
بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران
بينيت: أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً
السيد صفي الدين: لن نقبل أن يسير لبنان بركب التطبيع
ارتفاع البطالة في السعودية.. مطالبات بتنحي وزير العمل
ايران.. متزعم زمرة "تندر" الارهابية يعترف بالتعاون مع المخابرات الاميركية والموسـاد
برلمانيون من الإمارات يزورون "الكنيست‎‎" للمرة الأولى
الجهاد الإسلامي: قرارُ الاتحاد الأفريقي ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع
بغداد تستضيف الاجتماع القادم للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني
الشيخ عيسى قاسم: العدوان على اليمن حرب قذرة بحكم الدين والضمير الإنساني
العراق: المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة
بغداد: نسعى لخلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض
تبون: التهديد الإرهابي في الساحل والصحراء الكبرى ينذر بالخطر
بالإجماع.. قمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل"
الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي غير بناء للتوصل الى اتفاق
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
بالصورة: "زوبين".. أحدث منظومة للدفاع الجوي في ايران
وزير النفط الايراني: الاستثمارات اهم اولوياتنا في قطاع صناعة النفط والغاز
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا
دراسة السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات سياحية الى ايران
افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
رئيس الجمهورية يزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية
الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان