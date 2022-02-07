الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء

أحيا ملايين الزائرين في مدينة سامراء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط اجراءات أمنية وخدمية وصحية كبيرة وفي ظل أجواء إيمانية مباركة.

وشارك في هذه المناسبة الدينية أكثر من 300 موكب خدمي وعزائي توافدت إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه الزيارة.

وصرح مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكبًا خدميًا خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولًا للمرقد المقدس.

وأضاف حسين: "قدمت المواكب الخدمية خدماتها قبل أسبوع وعلى مدار الساعة ومستمرة بتقديم الخدمة لاستمرار توافد الزائرين الكرام فيما تم التنسيق على دخول المواكب العزائية وإقامة برامجها داخل الصحن الشريف".

وأشار إلى أنَّ "هناك تنسيق مستمر مع أقسام العتبة المقدسة لتقديم الدعم اللازم للمواكب الخدمية مثمنين في الوقت نفسه الدور المبارك الذي تقوم به المواكب الخدمية تجاه زوار في هذه الزيارة المؤلمة".

من جانبه، أوضح مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المناوري أنَّ "ملايين الزائرين توافدوا إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) وسط استنفار أمني و خدمي وصحي".

وأوضـح أن "الجوانب الخدمية للزيارة تقدم بتنسيق عـال بين العتبة العسكرية والحكومة المحلية، فضلاً عـن الاسناد الذي يقدمه ديوان الوقف الشيعي والدوائر الحكومية والعتبات المقدسـة (العلوية، الحسينية، الكاظمية، العباسية) وأمانة مسجد الكوفة المعظم".

كما لفت المناوري إلى "وجود تنسيق متواصل مع قيادة عمليات سامراء والقيادات الأمنية فـي المحافظة والحشد الشعبي، ولواء الإمام الهادي (ع) وفرقة العباس القتالية وقيادة سرايا السلام لتأمين الطرق ومداخل مدينة سامراء، إضافة إلى تهيئة شعبتي الأمن الخارجي والداخلي لتنظيم دخول وخروج الزائرين والتحكم بدخول العجلات من خلال المنافذ الرئيسة".

بدوره، قال مدير صحة صلاح الدين رائد ابراهيم حمد: "الدائرة استنفرت جهودها وملاكاتها في أقضية سـامـراء وبلد والدجيل من خلال نشر 33 عـيـادة ومـفـرزة طبية على طول الطريق الرابط بين سامراء وبغداد مع نشر سيارات اسعاف ومستشفيين متنقلين".

وأكَّد حمد على اتباع الشروط الصحية من قبل الزائرين وتعزيز التوعية وتقديم النصائح والارشادات لأصحاب المواكب.

المصدر: العهد