بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا

نسعى بحزم وصراحة إلى اتفاق جيد، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

اكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قائلا :"منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات ، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني بشان عملية المفاوضات الجارية في فيينا.

واشار امير عبداللهيان إلى أن المفاوضات تمر حاليا بمنعطف مهم وقال: "من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية".

اعرب وزير الخارجية عن شكره للجهود المبذولة من قبل جوزيب بوريل وانريكي مورا والاتحجاد الاوروبي لتنسيق المفاوضات وقال: "منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات ، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وصرح بالقول: نسعى بحزم وصراحة إلى اتفاق جيد، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

واستطرد قائلا: "للأسف ، لم يلبي الاتفاق النووي في السنوات الاخيرة المصالح الاقتصادية لإيران ونحن سنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة."

وفي الختام أكد وزير الخارجية ان إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وفي هذا الاطار ستكون على علاقات متواصلة ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي بصفتها منسق الاتفاق النووي.