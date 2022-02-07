النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ
أميرعبداللهيان:

بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا

نسعى بحزم وصراحة إلى اتفاق جيد، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".
رمز الخبر: ۶۲۵۴۵
تأريخ النشر: 06 February 2022

اكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قائلا :"منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات ، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني بشان عملية المفاوضات الجارية في فيينا.

واشار امير عبداللهيان إلى أن المفاوضات تمر حاليا بمنعطف مهم وقال: "من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية".

اعرب وزير الخارجية عن شكره للجهود المبذولة من قبل جوزيب بوريل وانريكي مورا والاتحجاد الاوروبي لتنسيق المفاوضات وقال: "منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات ، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وصرح بالقول: نسعى بحزم وصراحة إلى اتفاق جيد، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

واستطرد قائلا: "للأسف ، لم يلبي الاتفاق النووي في السنوات الاخيرة المصالح الاقتصادية لإيران ونحن سنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة."

وفي الختام أكد وزير الخارجية ان إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وفي هذا الاطار ستكون على علاقات متواصلة ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي بصفتها منسق الاتفاق النووي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال
بينيت وبايدن يجريان محادثات هاتفية حول ايران
بينيت: أي إتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً
السيد صفي الدين: لن نقبل أن يسير لبنان بركب التطبيع
ارتفاع البطالة في السعودية.. مطالبات بتنحي وزير العمل
ايران.. متزعم زمرة "تندر" الارهابية يعترف بالتعاون مع المخابرات الاميركية والموسـاد
برلمانيون من الإمارات يزورون "الكنيست‎‎" للمرة الأولى
الجهاد الإسلامي: قرارُ الاتحاد الأفريقي ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع
بغداد تستضيف الاجتماع القادم للجنة التحقيق المشتركة في اغتيال الشهيد سليماني
الشيخ عيسى قاسم: العدوان على اليمن حرب قذرة بحكم الدين والضمير الإنساني
العراق: المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة
بغداد: نسعى لخلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض
تبون: التهديد الإرهابي في الساحل والصحراء الكبرى ينذر بالخطر
بالإجماع.. قمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لـ "إسرائيل"
الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
شمخاني: رفع الحظر بشكل استعراضي غير بناء للتوصل الى اتفاق
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
بالصورة: "زوبين".. أحدث منظومة للدفاع الجوي في ايران
وزير النفط الايراني: الاستثمارات اهم اولوياتنا في قطاع صناعة النفط والغاز
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
بعض التطورات الإيجابية حدثت في المفاوضات لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا
دراسة السماح للشركات الافغانية باصدار تاشيرات سياحية الى ايران
افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
رئيس الجمهورية يزيح الستار عن اكبر مشروع داعم للانشطة الاقتصادية
الملايين يحيون ذكرى شهادة الإمام الهادي (ع) في سامراء
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان