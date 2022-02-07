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آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي

استذكر رئيس الجمهورية المعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب اليمني معربا عن امله في أن تتمكن الحكومة العراقية من تولي زمام المبادرة الإقليمية لرفع الحصار واستيفاء حقوق الشعب اليمني.
رمز الخبر: ۶۲۵۴۴
تأريخ النشر: 06 February 2022

تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم السبت من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحث الجانبان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية و القضايا الاقليمية.

واكد آية الله رئيسي خلال الاتصال ان جميع المشاكل وقضايا المنطقة قابلة للحل شريطة ان تتوقف تدخلات القوى من خارج المنطقة.

ويذکر ان رئيس الجمهورية لفت في الاتصال الى ان تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين كان دائما تؤكد عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مبينا ان العراق يتمتع بمكانة متميزة في توجهات السياسة الخارجية للحكومة الـ13 المرتكزة على تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.

وأضاف: "لطالما أكدت إيران وجود حكومة قوية ومتماسكة ومجتمع قوي وموحد في العراق".

وأشار آية الله رئيسي الى أن طهران وبغداد كانت لهما تجربة ناجحة في مواجهة الجماعات الداعش والتكفيرية، وهو ما يمكن أن تستمر على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين وقال: "يمكن حل جميع المشاكل والقضايا في المنطقة شريطة ان تتوقف تدخلات القوى من خاردج المنطقة.

وصرح قائلا: "المشاكل في المنطقة هي نتيجة الاطماع التوسعية الامريكية ، وإذا تم طردهم من المنطقة بشكل حقيقي وليس ظاهريا ، فسنرى أن دول المنطقة نفسها يمكنها من خلال التعاون فيما بينهما ان تحقق السلام والاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة".

واستذكر رئيس الجمهورية المعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب اليمني معربا عن امله في أن تتمكن الحكومة العراقية من تولي زمام المبادرة الإقليمية لرفع الحصار واستيفاء حقوق الشعب اليمني.

من جانبه اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الاتصال على الاهمية البالغة لرفع مستوى التبادل التجاري مع إيران مبينا ان بغداد ترحب بسياسة ايران الرامية لتعزيز علاقاتها الاقليمية ومع دول الجوار معربا عن امله برفع مستوى التعاون وترسيخ العلاقات الثنائية اكثر فاكثر .

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