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نائب الامين العام لحزب الله:

المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة لن تسمح بان يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان وستواجه ذلك بالتضحيات والعطاءات والدماء.
رمز الخبر: ۶۲۵۴۱
تأريخ النشر: 06 February 2022

و خلال لقاء سياسي في برج البراجنة اعتبر الشيخ قاسم ان البعض يشن حملة على حزب الله من اجل المال وتحصيل المناصب، مؤكدا ان الالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة سيزداد لانها تدافع عن البلد ومستقبله.
وأكد شيخ نعيم قاسم أن "المقاومة ستمنع دخول العدو الإسرائيلي إلى لبنان، بالعطاءات، وبالدم، وبالتضحيات"، موجها رسالة إلى من يريد تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل.
وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، أنه "توجد حملة دولية وإقليمية ومحلية منظمة ضد "حزب الله"، ليس ضد مقاومة حزب الله فقط، بل ضد أصل وجود "حزب الله" في الحياة السياسية، وبين الناس، ووجود حزب الله في الحياة الثقافية والتربوية"، مضيفا: "كل ما فعلوه في هذا الحزب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكل هذه الأساليب، لم يسكت هذا الحزب بل جعله أقوى فأقوى".
وأضاف: "يحاربون حزب الله..ما هو المبرر؟ أن الحزب أخذ مساحة من التأثير في الساحة وفي المنطقة، وأنه استطاع أن يروج إلى مشروعه المقاوم، وتحول إلى مدرسة للمقاومين في المنطقة".
وتابع نائب أمين عام "حزب الله" موجها رسالة إلى "دعاة الانفتاح على إسرائيل والتطبيع معها": "نحن لا نقبل التطبيع مع إسرائيل..اللي بيقبل إسرائيل تفوت علبنان وتعيث فيه فساد..إذا قادر يخلي إسرائيل تعمل هيك..يتواطأ معها ويفرجينا شو بدو يعمل..نحن سنكون مقاومة وسنمنع هذا الأمر بالعطاءات، بالدم، بالتضحيات، حتى نمنع إسرائيل من أن تدوس هذه الأرض الطاهرة".

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