العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان

وقال المرتضى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم إن “اتفاقاً جرى بين متحف نابو اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق”.

ولفت المرتضى إلى أن “المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق وأن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقية ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة بتكليف لجنة من المتخصصين الفنيين بالكشف عن هذه القطع”.

وأضاف المرتضى أن عدد القطع التي ستسلم للعراق 331 قطعة من الرقم المسمارية إضافة إلى ست قطع أثرية أخرى مشيراً إلى أن لجاناً عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرر تسليمها مع القطع الأخرى للجانب العراقي.