النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين

التقى أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم السبت في بكين .
رمز الخبر: ۶۲۵۳۵
تأريخ النشر: 06 February 2022

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم التقى عددا من "قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين" على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقامة في العاصمة الصينية بكين.
وأكدت الوكالة أن بين الزعماء الذين تحدث معهم أمير قطر خلال الفعالية ولي عهد أبو ظبي، ونشرت صورة من لقائهما غير الرسمي.
وفي الوقت ذاته انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستمر 20 ثانية ويوثق أطراف الحديث بين الشيخ تميم والشيخ محمد، حيث يبدو اللقاء وديا ويظهر مصافحة مطولة للزعيمين.
في لقاء ودي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في بكين، حفظ الله بوخالد الجهبذ عزيز وطنا و عزيز على كل وافين.
وهذا اللقاء هو الأول بين آل ثاني وآل نهيان منذ اندلاع الأزمة  في مجلس التعاون يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بـ"دعم الإرهاب" و"الانحراف عن محيطها العربي".
وانتهى هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة "أكد وحدة الصف في مجلس التعاون" خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في مدينة العلا السعودية.

المصدر: "قنا" + وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
ما سبب الخلافات بين "الشاباك" والسلطات الأمنية في دبي؟
أنباء عن توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي بدءا من 8 فبراير
’قسد’ تكشف تفاصيل صادمة عن استهداف سجن الحسكة الدموي!!
لجنة صافر تحذر من تنصل الامم المتحدة من اتفاق صيانة الخزان
"الوفاء للمقاومة": سنخوض الانتخابات في لبنان مع أمل والوطني الحر
بالتفاصيل.. سوريا تتخذ قرارات جديدة تخص الدعم الحكومي
صنعاء تجدد موقفها من الدعوة الاممية لوقف اطلاق النار
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال غرب جنين