ما سبب الخلافات بين "الشاباك" والسلطات الأمنية في دبي؟

نقل معلّق الشؤون السياسية في موقع "والاه" الإسرائيلي، باراك رابيد، عن مسؤولين إسرائيليين أنه "بسبب الخلاف بين جهاز الأمن العام والسلطات الأمنية في دبي، بشأن أمن رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية، فإن هناك مخاوف من توقف رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي في الأيام المقبلة".

ووفق المسؤولين، فإن مسؤولي مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات وجهاز "الشاباك" يحاولون حلّ المشكلة عبر محادثات مع حكومة الإمارات.

وقالوا إنه في حال "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية، ستتوقف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي، يوم الثلاثاء في 8 شباط/فبراير. وإذا تم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء رحلات شركة Fly Dubai -Emirate" إلى "إسرائيل".. (ستكون الأمور) باختصار: فوضى".

من جهة ثانية، رد جهاز "الشاباك"، قائلاً إنه "في الأشهر الأخيرة، تم اكتشاف خلافات على مستوى الحماية ​​بين الجهات المختصة في دبي وجهاز أمن الطيران الإسرائيلي، على نحو لا يسمح بتحقيق المسؤولية عن أمن الطيران الإسرائيلي. والخلاف هو على مستوى الحماية في مقابل المعايير المعتمَدة في مطار دبي، وليس على المستوى السياسي الإقليمي".

وبحسب "الشاباك"، فإن " الجهود تتواصل، في هذه المرحلة، من أجل حل الخلافات مع السلطات في دبي، والتوصل إلى تفاهمات تمكّن من تحقيق مسؤولية الجهات الأمنية الإسرائيلية عن حماية الطيران الإسرائيلي. في الوقت نفسه، إذا تم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي، فسيتم البحث في إمكان نقل الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى أبو ظبي".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية +الميادين