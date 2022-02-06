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"الوفاء للمقاومة": سنخوض الانتخابات في لبنان مع أمل والوطني الحر

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب اللبناني حسن عز الدين، خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” في مجمع الإمام الحسين في بلدة عنقون، بمشاركة شخصيات وفاعليات “أننا متحالفون مع الاخوة في حركة أمل والتيار الوطني الحر، بما يحقق المصلحة الوطنية في لبنان ومصلحة أهلنا وشعبنا”.
رمز الخبر: ۶۲۵۳۰
تأريخ النشر: 05 February 2022

وفي ما يتعلق بموضوع الموازنة، قال عز الدين “هذه الموازنة لا بد منها، لأن الجميع يعلم أن الدولة متعثرة، وهذا نتيجة لانهيار الدولة، وهذا الانهيار أدى الى تعثر المرفق العام وتسيير شؤون الناس”.

وفي الشأن الإنتخابي، رأى عز الدين أن “هذه الانتخابات هي محطة مهمة، ويوجد رهان عليها من قبل الأميركي والسعودي والفرنسي، وبالطبع لهم مصلحة في الخارج كما في الداخل”. ورأى أن “هذا الإستحقاق هو إستحقاق طبيعي وسنخوضه، ولكن نتائجه لن تكون نهاية الدنيا”.

 

وأضاف “لا إذا أخذنا الاغلبية سنقلب الميمنة على الميسرة، ولا هم اذا أتوا بالاغلبية سيقلبون الميمنة على الميسرة، إنما سيكون هناك تنافس”، مشيراً الى أن “الاميركي والسعودي سيدفعان مالا سياسيا في هذه الانتخابات، فهم يريدون ان يأتوا بالأغلبية، ويعملون من أجل ذلك”.
 
مصدر : موقع المنار

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