النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة

توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطلب من الاتحاد الأفريقي دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
رمز الخبر: ۶۲۵۲۵
تأريخ النشر: 05 February 2022

وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سيبتمبر/ أيلول، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".

وناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش، عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، في وقت سابق، ومن بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.

 

والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".

مصدر : نقلا عن العالم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
ما سبب الخلافات بين "الشاباك" والسلطات الأمنية في دبي؟
أنباء عن توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي بدءا من 8 فبراير
’قسد’ تكشف تفاصيل صادمة عن استهداف سجن الحسكة الدموي!!
لجنة صافر تحذر من تنصل الامم المتحدة من اتفاق صيانة الخزان
"الوفاء للمقاومة": سنخوض الانتخابات في لبنان مع أمل والوطني الحر
بالتفاصيل.. سوريا تتخذ قرارات جديدة تخص الدعم الحكومي
صنعاء تجدد موقفها من الدعوة الاممية لوقف اطلاق النار
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال غرب جنين