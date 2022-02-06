النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

القمة الأفريقية وملف مناقشة عضوية الاحتلال الاسرائيلي

انطلقت اليوم السبت في أديس أبابا القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي، والتي تبحث ملفات سياسية وأمنية وصحية تشمل الانقلابات العسكرية وتداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا.
رمز الخبر: ۶۲۵۱۸
تأريخ النشر: 05 February 2022

وفي مستهل القمة، ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بتقويض النظام الدستوري في عدد من دول غرب أفريقيا، في إشارة إلى الانقلابات العسكرية في دول على غرار بوركينا فاسو ومالي.
وقال فكي إن جائحة كورونا والإرهاب يشكلان تحديا وخطرا على القارة الأفريقية، مشددا على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية.
وأضاف أن التحدي الأكبر هو استقلالية تمويل التنمية في أفريقيا، وقال إن خطة مارشال للقارة غير مقبولة، وإن التمويل لا يمكن أن يأتي من الخارج.
وطالب رئيس المفوضية الأفريقية بالتحدث بصوت واحد في مواجهة الأزمات والتحديات.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن كورونا والجراد والجفاف شكلت تحديا حقيقيا للقارة الأفريقية في توفير الغذاء.
وأضاف أحمد أنه يجب إصلاح وإعادة تفعيل الأمم المتحدة بحيث تكون أكثر تمثيلا للعالم، وقال إن من حق أفريقيا أن يكون لها تمثيل عادل في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
وتابع أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بخطط عمل طموحة من أجل نهضة شاملة.
وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليوم أقوى من أي وقت مضى، مضيفا أن هناك التزاما مشتركا بالتنمية المستدامة في أفريقيا.
ويبحث الزعماء الأفارقة خلال يومين 8 ملفات، تندرج تحت عناوين عريضة تتعلق بالسياسة والأمن والاقتصاد والصحة.
وينتظر أن يقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عرضا عن تأثيرات جائحة كورونا، وجهود مكافحتها في أفريقيا.
وكان الرؤساء المشاركون في القمة قد بدؤوا في التوافد إلى العاصمة أديس أبابا، التي شهدت شوارعها انتشارا لقوات الأمن.
وسوف يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة، خلفا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.
وقد دعت حركة حماس المجتمعين في قمة الاتحاد الأفريقي إلى رفض قبول عضوية إسرائيل فيه.
وأكدت الحركة أن إسرائيل مارست ولا تزال تمارس إرهاب الدولة، وترتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بحسب تعبيرها.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وقال اشتية إن قرار منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، مكافأة لا تستحقها.
وكان المسؤول الفلسطيني بحث مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، ملفات عدة من بينها بذل مزيد من الجهود لتفعيل الرباعية الدولية.
وشدد اشتية خلال اللقاء المنعقد على هامش أعمال القمة الأفريقية، على ضرورة إحياء العملية السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المقاومة لن تسمح بأن يدخل العدو الاسرائيلي الى لبنان
الإعلام الأعور يركز على طفل سقط في بئر ويتعامى عن أطفال اليمن
كتائب حزب الله للاحتلال التركي : اسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان
حزام الأسد: على حكام الإمارات إن لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أن ينتظروا ليروا مدنهم وشوارع دويلتهم خاوية على عروشها
القوات المسلحة اليمنية: الجيش اليمني يضع نصب عينيه احتمال المواجهة على أكثر جبهة دفاعا عن اليمن وفلسطين
العراق يستلم 337 قطعة أثرية من لبنان
أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة بين البلدين
ما سبب الخلافات بين "الشاباك" والسلطات الأمنية في دبي؟
أنباء عن توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي بدءا من 8 فبراير
’قسد’ تكشف تفاصيل صادمة عن استهداف سجن الحسكة الدموي!!
لجنة صافر تحذر من تنصل الامم المتحدة من اتفاق صيانة الخزان
"الوفاء للمقاومة": سنخوض الانتخابات في لبنان مع أمل والوطني الحر
بالتفاصيل.. سوريا تتخذ قرارات جديدة تخص الدعم الحكومي
صنعاء تجدد موقفها من الدعوة الاممية لوقف اطلاق النار
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال غرب جنين