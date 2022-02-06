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الرئيس العراقي يدعو لدعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت إلى دعم خيار الديمقراطية في البلاد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
رمز الخبر: ۶۲۵۱۶
تأريخ النشر: 05 February 2022

وقال صالح في كلمة له القاها في يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "نمر بظرف دقيق وهي فرصة لمراجعة الأداء السياسي".

وأضاف "نقف اليوم امام تطلعات شعب عانى طويلاً من ازمات وكوارث الحروب والاستبداد والارهاب حان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".

 

وشدد على أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة".

كما قال صالح "نحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد".

ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال "يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة" مضيفا "نريد حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب".

 

وتابع بالقول: نريد حكومة عراقية مقتدرة لاتخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من احد.

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